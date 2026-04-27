Volley – Le under 18 della Merisana VAP seconde in regione: l’11 maggio scattano le finali nazionali

La Merisana VAP chiude al secondo posto il campionato regionale under 18: nella finalissima del PalaAnderlini sono le padrone di casa di Modena ad avere la meglio sulla distanza di tre set.

Dopo un avvio complesso per le under 18 della Academy nel secondo parziale la gara si fa più equilibrata con Anderlini che riesce però a tenere a distanza la Merisana. Nel terzo parziale la sfida diventa serrata fini agli ultimissimi scambi che si dimostrano però decisivi: le modenesi passano sul 25-22 suggellando così la loro vittoria.

Nonostante la sconfitta tra i premi individuali spicca quello di migliore attaccante assegnato a Noemi Fenzio, giocatrice al secondo anno di esperienza alla Academy. Per la Merisana VAP ora è tempo di prepararsi al meglio per le finali nazionali in programma tra 11 e 17 maggio a Cremona e Offanengo: un appuntamento che permetterà alla squadra di coach Fanni di misurarsi con le migliori formazioni d’Italia

MOMA ANDERLINI-MERISANA VAP 3-0

(25-7; 25-18; 25-22)

MERISANA VAP: Di Luzio, Borri, Uwadiae, Fenzio, Isitor, Di Paolo, Sandonà, Sposimo, Momo, Russo, Carlà (L). NE: Glavina, Mosetti, Ferri (L). All. Fanni

La Volley Academy Piacenza è campione provinciale under 13: vittoria in finale sulla Pallavolo Alsenese

È la Laminati Cavanna VAP dei coach Mazza e Gandolfi a conquistare il titolo provinciale under 13 superando nella finalissima della Baldini-Salvadè la Pallavolo Alsenese. Una vittoria che suggella il percorso netto della squadra della Academy che tra stagione regolare e final four non ha mai concesso nemmeno un set alle avversarie. A rendere la domenica della Academy ancora più preziosa il terzo posto del Bar da Luca VAP dei coach De Piccoli e Riccardi che, con sole giocatrici under 12, riesce a superare il Miovolley nella finale per il podio.

La mattinata della Baldini-Salvadè era iniziata proprio con la sfida in famiglia tra le squadre VAP in una semifinale giocata tra gli applausi ed il continuo sostegno della tribuna: le under 12 di De Piccoli sono uscite dal campo a testa alta mentre nel campo adiacente la Pallavolo Alsenese superava il Miovolley nella seconda semifinale.

Nel pomeriggio spazio alle finali con il Bar da Luca VAP capace di superare il Miovolley e la festa che può ufficialmente iniziare dopo il 3-0 della Laminati Cavanna VAP sulla Pallavolo Alsenese: tutti in campo a celebrare la squadra a chiusura di una lunga domenica di sport che spalanca ora le porte dei quarti di finale regionali per la formazione di Mazza che troverà sul suo cammino Ferrara.

Il vicepresidente FIPAV Marco Fava si è detto estremamente soddisfatto, sottolineando i notevoli miglioramenti e le tante situazioni di gioco avvincenti viste in campo.

Un aspetto particolarmente positivo è stato il clima sereno, segno concreto che le società hanno recepito il messaggio di calma e rispetto recentemente ribadito dalla presidente Elisa Ghezzi.

Per la squadra campione provinciale è coach Mazza a ripercorrere la giornata.

«Sicuramente il percorso intrapreso dalla prima giornata alla finale è stato molto positivo riuscendo a chiudere al primo posto con nessun set concessi agli avversari. A livello individuale non abbiamo espresso il nostro miglior gioco in questa final four: la cosa che mi fa più piacere è stato vedere la squadra cercare di sostenersi, aiutarsi e a rimanere “a galla” anche nei momenti più delicati e complicati l’atteggiamento è stato quello di un gruppo molto unito che lotta per obiettivi comuni, tra i quali quello di confermare la vittoria dell’anno precedente che ci ha visti campioni territoriali e vicecampioni regionali. Un applauso a tutte le ragazze, al mio staff e alla società che è sempre in prima linea per fa si che si possa lavorare al meglio. Ci godiamo e festeggiamo questo bel primo traguardo: da domani si torna in palestra con sguardo verso i quarti di finale regionale».

Grande soddisfazione emerge anche da Sylvie De Piccoli

«Le ragazze si sono comportate benissimo durante tutta la giornata. Hanno dimostrato di possedere tecnica e tenuta mentale non così scontate per la giovane età. Dopo la sconfitta del mattino non si sono lasciate prendere dallo sconforto e hanno affrontato la partita per il terzo posto con determinazione e consapevolezza delle proprie capacità. Un leggero calo di tensione sul finale del secondo set non ha comunque messo in discussione il risultato, lasciando poi spazio ai meritati festeggiamenti».

Final 4 U13 provinciali

SEMIFINALI

LAMINATI CAVANNA VAP-BAR DA LUCA VAP 3-0 (25-13; 25-23; 25-19)

NAVA NOLEGGI PALLAVOLO ALSENESE-BUSA TRASPORTI MIOVOLLEY 3-0 (25-22; 25-23; 25-16)

FINALE 3-4 POSTO

BAR DA LUCA VAP-BUSA TRASPORTI MIOVOLLEY 2-0 (25-13; 25-22)

FINALE

LAMINATI CAVANNA VAP-NAVA NOLEGGI PALLAVOLO ALSENESE 3-0 (25-17; 25-13; 25-17)

LAMINATI CAVANNA VAP: Benelli Ginevra, Brena Laura, Janicijevic Magdalena, Gariano Caterina, Gurau Delia, Labati Gaia, Lazzari Emma, La Malfa Sofia, Stoichova Alessia, Vanicelli Adele, Vecchi Arianna, Zanasi Giada, Zeza Laura. All. Simone Mazza-Giulia Gandolfi

BAR DA LUCA VAP: Clini Alice, Coppellotti Noemi, Cornaghi Martina, Dobreva Nicol, Galli Margherita, Lamberti Sole, Milani Irene, Negrotti Mia, Paolucci Serena, Raffo Bianca, Santi Giulia, Solari Sara, Solis Zambrano Diletta, Stojkova Erika, Tagliaferri Martina. All. Sylvie De Piccoli-Simone Riccardi

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