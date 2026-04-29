“Ritorno al Futuro”, Borgonovo diventa palcoscenico del dialogo tra generazioni

Un laboratorio, due generazioni, tre mesi di lavoro condiviso. Si è chiuso questa mattina, dalle 10.00 alle 11.30 a Borgonovo Val Tidone, il percorso di “Ritorno al Futuro”, laboratorio intergenerazionale promosso nell’ambito del progetto Casa Community Lab di Borgonovo.
Avviato nel febbraio 2026, il progetto ha coinvolto studenti della scuola secondaria di primo grado e anziani ospiti della struttura in cinque incontri tematici: agricoltura, cambiamento climatico, valori educativi, linguaggio e gioco. Un confronto diretto, guidato da educatori e insegnanti, che ha messo alla prova e poi confermato la possibilità di un dialogo autentico tra chi ha vissuto un mondo molto diverso da quello di oggi.
La mattinata conclusiva ha dato voce a tutti i protagonisti. Attraverso brevi interviste, ragazzi e anziani hanno raccontato cosa hanno portato a casa dal percorso. I lavori realizzati durante gli incontri sono stati presentati al pubblico presente, mentre il Ludobus Truccioli Monelli ha animato momenti di gioco collettivo tra studenti e ospiti della CRA.
All’evento hanno partecipato con un saluto istituzionale Antonello Risoli, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Borgonovo e Ziano; Stefano Nani, Direttore del Distretto di Ponente dell’AUSL di Piacenza; Barbara Rossi, referente di Eureka e responsabile del progetto; e Marco Burzi, presidente dell’associazione “Il Filo di…”.
L’iniziativa è promossa dalla CRA Gardenia e Melograno insieme all’associazione “Il Filo di…”, nell’ambito del percorso Casa Community Lab di Borgonovo, che vede lavorare in rete il Centro Servizi per il Volontariato sede di Piacenza, Consorzio Sol.Co. Piacenza, L’Ippogrifo, MenteViva, Coopselios, Officine Gutenberg, Eureka, i Comitati consultivi misti e la Fondazione La Ricerca, su iniziativa del Distretto di Ponente dell’Azienda USL di Piacenza.