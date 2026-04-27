Serie B – L’orgoglio di coach Salvemini: “Identità e coerenza: abbiamo rispettato i valori Bakery”

La sconfitta in casa di La T Tecnica Gema Montecatini chiude la stagione in Serie B Nazionale di Bakery Piacenza.

Nell’ultima conferenza post-partita, coach Giorgio Salvemini traccia un bilancio che va oltre al risultato sportivo con la retrocessione in Serie B Interregionale: “Ci tengo a ringraziare il club. Restare coerenti, soprattutto quando arrivano le difficoltà, non è per niente semplice né scontato. Dalla dirigenza ho avuto un sostegno incredibile. Così come dal mio staff: se siamo arrivati a conclamare la retrocessione alla 35esima giornata, chiudendo a una vittoria di distanza dai playout, significa che abbiamo fatto un lavoro importante, con un roster mai modificato e che anzi ha perso un giocatore importante come Ricci”.

Il cuore Bakery messo in campo fino all’ultimo secondo dell’ultima gara. Anche dopo la sconfitta contro Monferrato che poteva spezzare lo spirito biancorosso: “Una squadra senza valori si sarebbe buttata già, ma noi no. Abbiamo iniziato a giocare meglio, vinto la partita a Fidenza riaprendo la lotta per il penultimo posto e poi abbiamo giocato alla pari per 35 minuti contro Legnano. Voglio fare i complimenti ai giocatori perché mi hanno reso orgoglioso e mi porterò dentro questa stagione”.

Infine, Salvemini immagina un futuro luminoso per tanti dei giovani cestisti che lo hanno accompagnato nel 2025/26 e ringrazia i tifosi, sempre presenti e vicini anche nelle difficoltà: “Abbiamo perseguito un’idea di pallacanestro chiara con costanza. Mettendo tanti giocatori in corsia di lancio per una carriera nel basket e questo mi inorgoglisce. Vorrei infine ringraziare i tifosi che ci hanno seguito anche a Montecatini. Questa identità comune, di giocatori, staff, tifosi e club, significa che questa stagione è andata oltre al risultato sportivo negativo e di ciò sono contento”.

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