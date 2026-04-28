Nuoto – Tre bronzi per la Vittorino da Feltre ai regionali con Poggi e Reggi

Si sono conclusi con un bilancio positivo di tre medaglie di bronzo i Campionati regionali lombardi di nuoto per la squadra Esordienti A della Vittorino da Feltre. Un bilancio che porta principalmente la firma di Elia Poggi, due volte sul terzo gradino del podio, e di Caterina Reggi che ha portato in dote alla squadra biancorossa la terza medaglia di bronzo.

Poggi ha firmato la sua doppietta personale conquistando il terzo posto finale sia nella gara dei 100 rana, conclusa con un crono di 1’18”,52, sia in quella dei 200 rana (2’48”,21), mentre Caterina Reggi ha vinto la medaglia di bronzo nella prova dei 200 dorso con l’ottimo tempo di 2’37”,33 sfiorando poi il podio per soli 7 centesimi ed arrivando quarta nei 100 dorso (1’13”,92).

Tre medaglie ulteriormente impreziosite dalle ottime prove di tutti gli altri nuotatori biancorossi, molti dei quali, pur senza arrivare sul podio, hanno firmato in vasca ai regionali i loro primati personali. Sempre nei 100 dorso, decima posizione per Alisia Volpini (1’14”,95) successivamente nona nei 200 dorso (2’42”,98), diciassettesima per Mia Cagnani (1’17”,74) poi anche sedicesima nei 200 dorso (2’45”,77), ventiduesima per Riccardo Costa (1’15”,02) anche ventinovesimo nei 200 dorso (2’42”,8!) e ventinovesima per Alessandro Rossi (1’16”,37).

Nei 100 farfalla ventiduesimo posto per Ludovica Imberti (1’20”,03) che si è poi classificata decima nei 200 farfalla (2’55”,05). Bene anche le staffette della Vittorino con la 4×200 stile libero femminile al dodicesimo posto con Reggi, Volpini, Imberti e Cagnani, così come la 4×100 mista con Reggi, Volpini, Imberti e Esma Kadusic che si è classificata sesta e la 4×100 stile libero con Reggi, Cagnani, Imberti e Volpini al quattordicesimo. La staffetta maschile con Costa, Rossi, Poggi e Galli ha chiuso al diciassettesimo posto, la 4×200 stile libero con Poggi, Zaltieri, Sfolcini e Costa al ventesimo e la 4×100 maschile con Poggi, Galli, Rossi e Costa al diciannovesimo.

Tornando alla gare individuali, da segnalare anche il quattordicesimo posto di Esma Kadusic (1’27”,60) e il trentunesimo di Federico Sfolzini (1’26”,09) nei 100 rana, il quarto posto a un soffio dal podio di Elia Poggi (2’39”,82) nei 200 misti, gara in cui Riccardo Costa si è classificato diciannovesimo (2’44”,84), il nono posto di Zeno Zaltieri (3’03”,41) nei 200 rana, stessa prova in cui Federico Sfolzini ha chiuso al ventinovesimo posto (3’05”,65), e il diciassettesimo posto di Caterina Reggi nei 100 stile libero (1’07”,84).

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