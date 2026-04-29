Il bilancio 2025 di Tutor, più attività e servizi con 2.500 soggetti coinvolti

Cresce, si rafforza e amplia il proprio impatto sul territorio: il 2025 segna un nuovo traguardo per l’ente di formazione Tutor, che chiude l’anno con oltre 3 milioni di euro di volume d’affari e ben 2.500 persone coinvolte nelle sue attività. Numeri che raccontano molto più di un semplice bilancio: parlano di un sistema formativo sempre più centrale per lo sviluppo economico e sociale di Piacenza e del suo territorio.

L’assemblea dei soci

Il 28 aprile, l’assemblea dei soci dell’ente – partecipato dai Comuni di Piacenza e Fiorenzuola d’Arda rispettivamente rappresentati dagli assessori Gianluca Ceccarelli e Marcello Minari – ha approvato il bilancio d’esercizio 2025, confermando un trend di crescita costante negli ultimi anni. Un risultato che consolida il ruolo di Tutor come punto di riferimento per la formazione professionale, capace di rispondere in modo concreto alle esigenze di cittadini e imprese in un contesto in continua evoluzione.

“Nel corso del 2025 – dichiara il presidente Andrea Capellini – abbiamo potenziato le attività di formazione e le politiche attive per il lavoro per rispondere alle crescenti esigenze del territorio piacentino, soprattutto nei settori della meccanica, della transizione ecologica, del digitale e dei servizi. In un contesto economico-sociale ancora complesso, abbiamo fornito risposte mirate e personalizzate ai fabbisogni di competenze di persone in cerca di occupazione e imprese, ampliando al contempo il nostro raggio d’azione all’intero territorio provinciale attraverso un lavoro di squadra con tutti gli attori locali”.

Progetti per i giovani a rischio

“Abbiamo inoltre investito in progetti per i giovani a rischio di dispersione scolastica ed esclusione dal lavoro, offrendo percorsi di istruzione e formazione professionale centrati sul “saper fare”. Parallelamente sono state rafforzate le politiche di inclusione socio-lavorativa per le persone più fragili, il collocamento mirato delle persone con disabilità e il supporto al sistema scolastico e all’orientamento in uscita. Tra le novità dell’anno figura anche l’ingresso dei Tutor nel sistema Its Academy Adriano Olivetti, nuova opportunità per i diplomati piacentini e ulteriore integrazione tra formazione professionale e terziaria”.

“Le priorità per i prossimi anni – sottolinea il direttore Mirco Potami – saranno quelle di ridurre ulteriormente il mismatch tra domanda e offerta di competenze, rafforzando ulteriormente il coinvolgimento delle aziende nei percorsi formativi, anche attraverso il progetto Piacenza My School. Continueremo a investire nella formazione continua, nelle competenze digitali e nello sviluppo di percorsi sempre più personalizzati per le persone in situazione di svantaggio”.

Nel corso dell’anno è proseguito anche l’impegno sul fronte della formazione permanente, con particolare attenzione alle competenze digitali, all’automazione industriale e ai percorsi formativi in ambito socio-sanitario, oltre allo sviluppo di iniziative innovative e i progetti di orientamento e alternanza scuola-lavoro.

L’assemblea si è chiusa con i ringraziamenti del presidente Capellini, anche a nome del Consiglio di Amministrazione, per il lavoro svolto. Un ringraziamento particolare è stato rivolto ai componenti del CdA Paolo Monza e Giorgia Signaroldi, al direttore Potami, alle responsabili di sede Benedetta Benzi e Grazia Marchetta, a tutto il personale di Tutor, ai Comuni soci rappresentati dai sindaci Katia Tarasconi e Romeo Gandolfi, al revisore Riccardo Fornari e alle aziende del territorio che collaborano con l’ente a sostegno dei giovani e dello sviluppo locale.

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