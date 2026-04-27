Karate – Piacenza brilla alla Coppa Nazionale Csen: sei medaglie e un quinto posto

Prestazione di alto livello per il Karate Piacenza Farnesiana alla Coppa Nazionale Csen disputata a Pescara, evento che ha visto la partecipazione di 103 società e oltre 2000 atleti distribuiti su otto tatami. Il team piacentino, presente con sette atleti, ha confermato ancora una volta il proprio valore conquistando un bottino di tutto rispetto: due ori, un argento, due bronzi e un quinto posto.

A salire sul gradino più alto del podio è stata Eva Dallavalle, protagonista nella categoria Juniores -59 kg. Già ai vertici del ranking azzurro Fijlkam, l’atleta ha dominato la competizione con una prestazione impeccabile, superando tutte le avversarie con ampio margine e concedendo un solo punto. Applausi dal pubblico anche per le sue spettacolari tecniche di calcio.

Medaglia d’oro anche per Lorenzo Centonze (Senior -67 kg) che, al rientro alle competizioni da pochi mesi, ha impressionato per determinazione e potenza, imponendosi nettamente su tutti gli avversari.

Ottimo risultato anche per Gaia Granelli (Juniores -53 kg), capace di superare brillantemente eliminatorie e turni successivi fino alla finale, dove si è arresa di misura per giudizio arbitrale contro una forte atleta lombarda, conquistando comunque una meritata medaglia d’argento.

Sul terzo gradino del podio sono salite Ginevra Livelli (Juniores -59 kg), autrice di una gara tatticamente intelligente e ben gestita, e Sofia Bouraya (Senior -55 kg), che dopo aver superato diversi turni con autorità ha conquistato il bronzo imponendosi nella finale per il terzo posto.

Quinto posto infine per Mia Vera (Under 14 -40 kg), costretta al ritiro dopo il primo incontro vinto a causa di un infortunio.

Soddisfazione nello staff tecnico composto dal Maestro Gian Luigi Boselli, dal tecnico Giorgio Livelli, dall’istruttore Pier Paolo Cagnoni e dal Maestro Daniele Rillosi, già proiettato verso i prossimi impegni: il triangolare a squadre Fijlkam tra Emilia Romagna, Veneto e Toscana a Bologna e il campionato regionale cadetti Fijlkam in programma a Borgotaro.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy