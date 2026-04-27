Karate – Piacenza brilla alla Coppa Nazionale Csen: sei medaglie e un quinto posto

Prestazione di alto livello per il Karate Piacenza Farnesiana alla Coppa Nazionale Csen disputata a Pescara, evento che ha visto la partecipazione di 103 società e oltre 2000 atleti distribuiti su otto tatami. Il team piacentino, presente con sette atleti, ha confermato ancora una volta il proprio valore conquistando un bottino di tutto rispetto: due ori, un argento, due bronzi e un quinto posto.
A salire sul gradino più alto del podio è stata Eva Dallavalle, protagonista nella categoria Juniores -59 kg. Già ai vertici del ranking azzurro Fijlkam, l’atleta ha dominato la competizione con una prestazione impeccabile, superando tutte le avversarie con ampio margine e concedendo un solo punto. Applausi dal pubblico anche per le sue spettacolari tecniche di calcio.
Medaglia d’oro anche per Lorenzo Centonze (Senior -67 kg) che, al rientro alle competizioni da pochi mesi, ha impressionato per determinazione e potenza, imponendosi nettamente su tutti gli avversari.
Ottimo risultato anche per Gaia Granelli (Juniores -53 kg), capace di superare brillantemente eliminatorie e turni successivi fino alla finale, dove si è arresa di misura per giudizio arbitrale contro una forte atleta lombarda, conquistando comunque una meritata medaglia d’argento.
Sul terzo gradino del podio sono salite Ginevra Livelli (Juniores -59 kg), autrice di una gara tatticamente intelligente e ben gestita, e Sofia Bouraya (Senior -55 kg), che dopo aver superato diversi turni con autorità ha conquistato il bronzo imponendosi nella finale per il terzo posto.
Quinto posto infine per Mia Vera (Under 14 -40 kg), costretta al ritiro dopo il primo incontro vinto a causa di un infortunio.
Soddisfazione nello staff tecnico composto dal Maestro Gian Luigi Boselli, dal tecnico Giorgio Livelli, dall’istruttore Pier Paolo Cagnoni e dal Maestro Daniele Rillosi, già proiettato verso i prossimi impegni: il triangolare a squadre Fijlkam tra Emilia Romagna, Veneto e Toscana a Bologna e il campionato regionale cadetti Fijlkam in programma a Borgotaro.