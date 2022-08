“La vita si sconta morendo” il libro del Dottor Giorgio Macellari: “Un’analisi sulla dimensione storica del tema” – AUDIO

Il Dottor Giorgio Macellari ha presentato a Radio Sound il suo libro “La vita si sconta morendo”. Il Chirurgo piacentino, membro del Comitato Etico della Fondazione Veronesi e dell’Istituto italiano di Bioetica affronta il tema della morte da un lato diverso, meno ostile, rispetto a quello abituale.

Abbiamo avuto sempre un rapporto difficile con la fine della vita. E’ la cosa che temiamo di più. Accade in tutti i periodi storici, infatti questa tematica viene affrontata in modo abbastanza terrificante. Però abbiamo avuto esempi di grandissimi filosofi come Seneca e Socrate che hanno visto la morte in una modalità molto più serena.

Che viaggio si fa in questo libro?

E’ un tragitto piuttosto lungo. In particolare da quando l’uomo ha cominciato a riflettere sul concetto della morte fino ai giorni nostri. Il libro parla di come si moriva un tempo e di come si muore oggi negli ospedali o nelle proprie case. Inoltre descrive il nostro rapporto con la morte. Comunque in questo cambiamento nel tempo sul tema ci sono degli stereotipi con dei momenti che si ripetono. Ad esempio quasi tutta l’umanità ha sempre utilizzato gli stessi metodi per convivere con la morte e cancellare la sua paura, negandola oppure fantasticando sul aldilà più o meno paradisiaci in modo di alleviare il dispiacere della perdita.