Malore mentre prende il sole in riva Trebbia, scattano i soccorsi per un 76enne

Era da poco passata l’ora di pranzo quando un uomo 76enne di Melegnano ha accusato un malore mentre stava prendendo il sole nei pressi del castello di Statto nel comune di Travo (PC).
L’uomo è stato raggiunto dai tecnici della stazione monte Alfeo del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna che, attivati dalla centrale operativa del 118, hanno raggiunto il luogo in cui si trovava il paziente superando un tratto di fiume Trebbia dove l’acqua era sufficientemente bassa.
Il 76enne, cosciente, è stato affidato alle cure degli operatori sanitari presenti dell’auto infermieristica India e dell’ambulanza della Pubblica Assistenza Val Nure. Presenti anche i vigili del fuoco.