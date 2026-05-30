Malore mentre prende il sole in riva Trebbia, scattano i soccorsi per un 76enne

Era da poco passata l’ora di pranzo quando un uomo 76enne di Melegnano ha accusato un malore mentre stava prendendo il sole nei pressi del castello di Statto nel comune di Travo (PC).

L’uomo è stato raggiunto dai tecnici della stazione monte Alfeo del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna che, attivati dalla centrale operativa del 118, hanno raggiunto il luogo in cui si trovava il paziente superando un tratto di fiume Trebbia dove l’acqua era sufficientemente bassa.

Il 76enne, cosciente, è stato affidato alle cure degli operatori sanitari presenti dell’auto infermieristica India e dell’ambulanza della Pubblica Assistenza Val Nure. Presenti anche i vigili del fuoco.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy