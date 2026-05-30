Cade con la mountain bike tra i colli di Travo, 64enne soccorso con l’eliambulanza

I tecnici della stazione monte Alfeo sono ancora intervenuti nel comune di Travo (PC) per prestare aiuto ad un ciclista caduto lungo un sentiero con la MTB . L’uomo stava percorrendo un noto percorso di downhill in località Pillerone quando ha perso il controllo della bici e, a seguito di una brutta caduta, ha riportato un trauma toracico e facciale.

I tecnici SAER, attivati dalla centrale operativa del 118, sono giunti sul posto congiuntamente con gli operatori sanitari dell’auto medica India e, dopo aver valutato la situazione, il paziente è stato posizionato su barella e trasportato da tecnici del Soccorso Alpino insieme ai vigili del fuoco fino all’Elisoccorso di Parma che nel frattempo era atterrato in un campo adiacente al luogo dell’incidente.

L’uomo, un 64enne originario della provincia di Piacenza, è stato elitrasportato in codice di media gravità all’ospedale di Piacenza per ricevere le cure del caso.

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