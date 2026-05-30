“Soggetti di elevata pericolosità”, due cittadini stranieri espulsi in poche ore

Nella giornata di ieri, venerdì 29 maggio, la Polizia di Stato ha dato esecuzione al provvedimento di trattenimento presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) di Milano Corelli nei confronti di un cittadino straniero di 28 anni.

Sul soggetto gravavano diversi precedenti per reati contro la persona e il patrimonio tra cui: rapina, furto e furto aggravato, lesioni personali e violazioni in materia di stupefacenti.

Nelle medesime ore, la Polizia di Stato ha espulso dal territorio nazionale un cittadino comunitario di 47 anni ritenuto di elevata pericolosità sociale a causa dei numerosi e gravi precedenti penali collezionati.

L’operazione è scattata immediatamente dopo la scarcerazione dell’uomo il quale era già noto agli uffici di Polizia, tanto che nel maggio del 2022 il Questore di Ferrara gli aveva formalmente notificato la misura di prevenzione dell’Avviso Orale.

A carico del soggetto figurano segnalazioni e reati per violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo, rapina e rapina aggravata e lesioni personali.

Considerata l’elevata pericolosità sociale dei due soggetti, desunta dalla serialità dei reati commessi sul territorio nazionale, l’Ufficio Immigrazione ha coordinato complesse attività di allontanamento definitivo dal territorio nazionale.

Le attività si sono concluse con l’accompagnamento del cittadino straniero al CPR di Milano

Corelli, dove rimarrà a disposizione delle autorità in vista del suo rimpatrio nel Paese d’origine e congiuntamente, nella tarda serata, il cittadino comunitario, a seguito della convalida del Tribunale di Bologna, veniva accompagnato con volo delle ore 22:45 diretto e destinazione Bucarest.

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