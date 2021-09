Ladro in casa in piena notte: il giovane proprietario lo insegue in strada, lo blocca e lo fa arrestare

Senza dubbio è capitato nell’abitazione sbagliata il ladro che l’altra notte è entrato in azione in una casa di via San Bartolomeo. Il soggetto è entrato in casa mentre una coppia di 20enne, di origini ucraine, stava dormendo. I due si sono accorti dell’intruso. A quel punto la donna ha chiamato la polizia mentre il ragazzo si è diretto verso il malintenzionato. Quest’ultimo è fuggito in strada ma il proprietario lo ha inseguito e dopo una corsa di un centinaio di metri lo ha bloccato. Pochi istanti dopo è arrivata la polizia che ha preso in consegna il ladro.