La Cgil presenta il nuovo magazine digitale: “Con LavoroPiacentino.it diamo voce a chi lavora per vivere”

Un magazine digitale per dare voce “a chi lotta tutti i giorni”, a chi lavora per vivere. Così è stato presentato lavoropiacentino.it oggi, 17 aprile, magazine della Cgil di Piacenza coordinato dal giornalista Mattia Motta, che ha presentato il progetto insieme al direttore di collettiva.it, Stefano Milani, al segretario della Camera del Lavoro di Piacenza, Ivo Bussacchini e al presidente dell’ordine dei giornalisti dell’Emilia-Romagna, Silvestro Ramunno.

BUSSACCHINI: “IL LAVORO NON E’ UNA MERCE. OCCHI PUNTATI SU CANTIERE OSPEDALE”

Per il segretario generale della Cgil Piacenza, Ivo Bussacchini, si tratta di una sfida strategica: “Da anni stiamo ripensando la comunicazione nell’era del digitale e dell’intelligenza artificiale. Ma per noi resta centrale una cosa: il lavoro non è una merce. Va raccontato nella sua dimensione umana. Oggi troppo spesso viene ridotto a costo, a variabile da comprimere”.

“Noi vogliamo cambiare questo paradigma, restituendo dignità e voce alle persone, alle lotte, alle ingiustizie che ancora attraversano il mondo del lavoro”. Un progetto che nasce anche per accendere un faro su ciò che accade nel territorio, dalle vertenze alle grandi trasformazioni, fino ai rischi legati agli appalti e alla qualità del lavoro.

“Raccontare le storie – ha aggiunto Bussacchini – significa anche dare continuità a un impegno: quello di vigilare, informare, costruire consapevolezza cosa che faremo come Cgil, anche con lavoropiacentino, per la costruzione del nuovo ospedale di Piacenza: un’opera da oltre 300 milioni che necessità di una grande attenzione”.

RAMUNNO: “INFORMAZIONE SPECIALIZZATA PUO’ CONTRIBUIRE A FAR CRESCERE FIDUCIA”

Nel suo intervento, il presidente dell’Ordine dei giornalisti dell’Emilia-Romagna, Silvestro Ramunno, ha sottolineato il valore informativo dell’iniziativa: “Un magazine come questo tiene insieme un punto di vista – quello del sindacato – e il rispetto della verità dei fatti grazie alla direzione affidata a un giornalista professionista come Mattia Motta. In un contesto in cui cresce il digitale ma cala la fiducia nell’informazione, esperienze di informazione specializzata e rigorosa possono contribuire a ricostruire credibilità e rapporto con i lettori” ha detto augurando buona fortuna al magazine.

MILANI: “ECOSISTEMA COMUNICAZIONE CGIL METTE AL CENTRO LE PERSONE”

Un tema ripreso anche da Stefano Milani, direttore di Collettiva, che ha evidenziato il ruolo strategico dei territori: “La Cgil è presente ovunque e può raccontare in tempo reale ciò che accade nei luoghi di lavoro. Lavoro Piacentino si inserisce pienamente in questo ecosistema: è uno strumento per uscire dall’autoreferenzialità e parlare a un pubblico più ampio, mettendo al centro le storie e l’esperienza concreta delle lavoratrici e dei lavoratori”.

Il nuovo magazine si articola in diverse sezioni – dalle vertenze ai diritti, dai dati alle storie – con l’obiettivo di offrire uno sguardo completo sul mondo del lavoro a Piacenza, valorizzando anche il ruolo dei pensionati come presidio attivo sul territorio.

Con LavoroPiacentino.it la Cgil Piacenza compie così un passo in avanti nel campo dell’informazione, portando nel digitale una tradizione lunga oltre un secolo: raccontare il lavoro non come una variabile economica, ma come ciò che tiene insieme diritti, dignità, comunità e futuro.

“Una voce soggettiva”

“Non è un nuovo giornale, ma una voce soggettiva che vuole inserirsi nel panorama informativo con le sue peculiarità: riportare al centro la dimensione umana del lavoro e costruire così uno spazio di informazione radicato nel territorio ma capace di parlare a tutti”. Con questo obiettivo nasce LavoroPiacentino.it.

“Lavoro Piacentino nasce da una scelta chiara: stare dalla parte di chi lavora”, è stato sottolineato nel corso della presentazione da Motta. In un territorio in cui oltre un cittadino su dieci è iscritto al sindacato, il progetto si inserisce nella lunga tradizione della Camera del Lavoro, che fin dalla sua fondazione nel 1891 ha affiancato alla tutela anche un ruolo culturale e sociale. Oggi quella stessa funzione si rinnova nel digitale, con un magazine che vuole raccontare vertenze, diritti, dati, storie e idee, dando voce alle persone e alle comunità che tengono insieme il tessuto economico e sociale del territorio.

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