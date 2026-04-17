Premio di produzione per i lavoratori ELPE, Cgil e Cisl: “Decisamente soddisfatti”

Raggiunta l’ipotesi di accordo fra FIT-CISL PIACENZA FILT-CGIL PIACENZA , e ELPE Global Logistic Services, azienda appaltarice degli impianti SDA e Poste Logistics nel polo logistico castellano. Presto convocate le assemblee dei lavoratori per la ratifica.

FIT CISL Piacenza comunica il raggiungimento di un’ipotesi di accordo con ELPE Global Logistic Services (EGLS), società che gestisce gli appalti di SDA Express Courier e Poste Logistics presso il polo logistico di Castel San Giovanni (PC).

L’accordo, che dovrà essere sottoposto alla ratifica delle lavoratrici e dei lavoratori attraverso assemblee sindacali che verranno convocate nei prossimi giorni, introduce un Premio di Risultato (PDR) biennale per gli anni 2026-2027 del valore di 1.500 euro lordi annui, comprensivi di una quota di 200 euro legata al picco natalizio.

Anche i lavoratori con contratto a tempo determinato, inclusi i lavoratori somministrati, con almeno 6 mesi di presenza avranno diritto a una quota proporzionale, calcolata in base ai mesi effettivamente lavorati e alle ore contrattuali per i part time.

Il premio sarà parametrato su criteri di performance concordati tra le parti, tra cui: produttività, qualità, sicurezza, assenteismo, gestione dei disguidi, danneggiamenti e lavoro festivo.L’azienda e le organizzazioni sindacali si impegnano inoltre a valutare la conversione del premio in welfare aziendale, incluso l’utilizzo di una piattaforma dedicata, in conformità con i decreti vigenti.

L’accordo definisce anche un piano progressivo di incremento del ticket restaurant per i lavoratori degli impianti ELPE a Castel San Giovanni. A partire dal 1° luglio 2026: chi avrà maturato almeno 12 mesi di anzianità vedrà il proprio ticket salire a 9 euro fino ad arrivare a 10 euro dal 1° luglio 2027. Dal 1° luglio 2028, il valore di 10 euro diventerà standard per l’intera platea, indipendentemente dall’anzianità di impianto.

«Siamo decisamente soddisfatti di questo risultato, dichiara Salvatore Buono, Segretario FIT CISL di Piacenza. Un premio di produzione da 1.500 euro, che includerà anche i lavoratori somministrati in proporzione ai mesi lavorati, è un segnale per chi ogni giorno muove le merci di questo Paese. E l’aumento del ticket da 8 a 10 euro non è un dettaglio. Abbiamo costruito un accordo equilibrato, i parametri di produttività saranno chiari e condivisi. Ora la parola passa ai circa 400 lavoratori interessati dalla sua ratifica»

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