Segno meno per la manifattura piacentina: la produzione cala del 2,8 per cento, le esportazioni del 13,2 per cento

Nonostante la crescita evidenziata dalle imprese dell’artigianato, il primo trimestre 2026 si è chiuso con una flessione del 2,8% della produzione della manifattura piacentina rispetto allo stesso trimestre 2025.
Il calo appare ancor più evidente sul fatturato, sceso del 4,7% e decisamente influenzato da un calo del 13,2% di quello legato alle esportazioni.
A evidenziare questo scenario sono le analisi curate dall’Ufficio Studi e statistica della Camera di commercio dell’Emilia basate sui risultati dell’indagine congiunturale del sistema camerale focalizzata sulle piccole e medie imprese fino a 500 dipendenti.
Nel dettaglio, il 15% delle imprese del campione segnala una situazione di stabilità del fatturato, il 40% dichiara un aumento dello stesso e il restante 45% rileva una diminuzione.
A conferma della situazione di tensione che riguarda l’export (in calo dell’1,1% per l’Emilia-Romagna), l’analisi evidenzia che gli ordinativi da oltre frontiera sono scesi del 10,9%, mentre quelli interni sono aumentati dell’1,6%.
FOCUS ARTIGIANATO
L’artigianato manifatturiero piacentino – come si è detto – evidenzia una dinamica decisamente più positiva, con un incremento del 2,2% sui volumi produttivi e una crescita del fatturato del 3,8% rispetto allo stesso trimestre del 2025.
Tuttavia, anche in questo comparto i ricavi delle imprese artigiane verso i mercati esteri mostrano una contrazione del 3,6%. Infine, le settimane di produzione assicurate dalla consistenza dei portafogli ordini alla fine dei primi tre mesi dell’anno, sono risultate pari a 8,5, posizionandosi al di sopra del 7,4 registrato a livello regionale.