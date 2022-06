Liberali: “Totale mancanza di attrezzature da allenamento sportivo nella città” 

Un ulteriore problema di cui i giovani liberali hanno discusso con il candidato sindaco Sforza Fogliani riguarda la totale mancanza di attrezzature da allenamento sportivo nella città di Piacenza.

Lo sport da sempre ha costituito e costituisce una esperienza formativa completa per lo sviluppo psicofisico e sociale dei ragazzi. La pratica dell’attività sportiva ha benefici su diverse dimensioni dell’esperienza umana ed i suoi effetti sono terapeutici e migliorativi sul piano della qualità della vita e del wellness.

La pandemia da Covid-19 che abbiamo attraversato, ha inevitabilmente segnato il vissuto di ciascuno, modificando le abitudini e stabilendo nuovi adattamenti. I giovani, in particolar modo, hanno subito questo cambio di ritmo in modo sostanziale nell’organizzazione del loro quotidiano.

In questa fase degli ultimi due anni, dove i corsi e/o le attività sportive erano ridotte o pressochè nulle, i giovani liberali si sono accorti di come mancassero a Piacenza delle attrezzature di allenamento nella città.

In tutta Piacenza e provincia, infatti, è presente un solo castello di Calisthenics.

Secondo i giovani liberali sarebbe interessante proporre questa attività a tutti, dai più giovani ai più anziani: si tratta di un’attività a “corpo libero” che potrebbe essere svolta da chiunque abbia l’esigenza di divertirsi, mantenersi in forma e rimanere ad aria aperta in mezzo alla natura.

Per altro l’utilizzo di tali strutture è in crescita emergente in città come Torino, Parma, Milano etc.

Fornirsi di tale tipologia di attrezzature consentirebbe, peraltro, di poter organizzare eventi e competizioni sportive e aumenterebbe la notorietà della nostra città che, nel settore del fitness, ad oggi risulta piuttosto retrograda e datata.

Parchi come Montecucco, Galleana, o il Parco Daturi, sarebbero ottimi spazi per usufruire di una tale tipologia di palestra all’aperto, adatta alle persone di qualsiasi età, e potrebbero peraltro divenire punto di incontro di tanti giovani che abbiano voglia di allenarsi e divertirsi insieme, senza rinchiudersi in spazi coperti.