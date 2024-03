Ligabue torna a teatro di nuovo dopo 13 anni con il tour: “Dedicato a noi”, tra le 31 date anche il Teatro Municipale di Piacenza il 3 novembre 2024.

Ligabue torna a teatro dopo 13 anni e lo fa nei luoghi più belli d’Italia e tra questi Piacenza. Si sono appena spenti i fasti del suo compleanno che si è celebrato qualche giorno fa ora il regalo arriva per tutti i fans del rocker di Correggio. Le location scelte per questo «indoor tour» sono intime e d’eccezione, pensate per ripercorrere insieme il passato, il presente e il futuro di quei suoi “sogni di rock ‘n’ roll” che hanno da sempre accompagnato la sua carriera.

31 concerti esclusivi quelli previsti con un’unica tappa per ogni città coinvolta senza repliche, eccezion fatta per la sua Correggio, dove si terrà una doppia data zero, per garantire al pubblico presente in sala un’esperienza esclusiva e irripetibile.

Ligabue torna a teatro la band e una curiosità

Sul palco insieme a Luciano Ligabue ci saranno Federico Poggipollini, che da 30 anni lo accompagna alla chitarra, Davide Pezzin al basso, Luciano Luisi alle tastiere e Lenny Ligabue, il primogenito di Luciano che per la prima volta sarà in tour con il Liga dopo aver suonato per la prima volta la batteria in tutti i brani dell’album «Dedicato a noi».

Questo il calendario del tour, prodotto e organizzato da Friends & Partners e Zoo Aperto (biglietti su ticketone dalle 12 del 16 marzo):

1 ottobre 2024 – CORREGGIO (Reggio Emilia) – Teatro Asioli – DATA ZERO

2 ottobre 2024 – CORREGGIO (Reggio Emilia) – Teatro Asioli – DATA ZERO

5 ottobre 2024 – BARI – Teatro Petruzzelli

7 ottobre 2024 – NAPOLI – Teatro San Carlo

9 ottobre 2024 – FIRENZE – Teatro Verdi

10 ottobre 2024 – LIVORNO – Teatro Goldoni

12 ottobre 2024 – ROMA – Teatro dell’Opera

14 ottobre 2024 – FERRARA – Teatro Comunale

16 ottobre 2024 – REGGIO EMILIA – Teatro Romolo Valli

18 ottobre 2024 – AVELLINO – Teatro Gesualdo

20 ottobre 2024 – PALERMO – Teatro Politeama

21 ottobre 2024 – CATANIA – Teatro Metropolitan

23 ottobre 2024 – REGGIO CALABRIA – Teatro Cilea

24 ottobre 2024 – CATANZARO – Teatro Politeama

28 ottobre 2024 – VERONA – Teatro Filarmonico

30 ottobre 2024 – BRESCIA – Teatro Grande

31 ottobre 2024 – BOLOGNA – Europauditorium

3 novembre 2024 – PIACENZA – Teatro Municipale

4 novembre 2024 – MANTOVA – Teatro Sociale

6 novembre 2024 – CREMONA – Teatro Ponchielli

7 novembre 2024 – PARMA – Teatro Regio

9 novembre 2024 – LUGANO (Svizzera) – Teatro Lac

11 novembre 2024 – TORINO – Teatro Regio

12 novembre 2024 – NOVARA – Teatro Coccia

14 novembre 2024 – SANREMO (Imperia) – Teatro Ariston

16 novembre 2024 – GENOVA – Teatro Carlo Felice

18 novembre 2024 – COMO – Teatro Sociale

19 novembre 2024 – VERCELLI – Teatro Civico

23 novembre 2024 – UDINE – Teatro Nuovo Giovanni Da Udine

25 novembre 2024 – TRIESTE – Teatro Rossetti

27 novembre 2024 – MILANO – Teatro Arcimboldi

Informazioni data di Piacenza

I biglietti saranno in vendita ufficialmente da Sabato 16 Marzo a partire dalle ore 12 sul sito ticketone.it