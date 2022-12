Strada Provinciale n. 462R di Val d’Arda, limite di velocità a 30 km/h

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che, in seguito all’evoluzione dei dissesti presenti lungo la Strada Provinciale n. 462R di Val d’Arda, si è verificato un progressivo peggioramento delle condizioni di regolarità del piano viabile.

Poiché gli interventi programmati per la sistemazione della sovrastruttura stradale non sono realizzabili a causa delle condizioni meteo-climatiche che caratterizzano il periodo invernale, al fine di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli e di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo si dispone la regolamentazione della circolazione stradale mediante l’istituzione del limite massimo di velocità a 30km/h, lungo la Strada Provinciale n. 462R di Val d’Arda, dalla progressiva km 5+100 circa alla progressiva km 6+300 circa, dal 22.12.2022, nel territorio comunale di Monticelli d’Ongina.