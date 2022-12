Banca di Piacenza, un sostegno ai dipendenti per affrontare il caro-vita e il caro-bollette

La Banca di Piacenza – da sempre sensibile ai bisogni del territorio – è anche tradizionalmente attenta alle esigenze dei propri dipendenti, attualmente alle prese – come tutti – con i rialzi dei prezzi (dovuti alla crescita dell’inflazione) e con l’aumento delle bollette, a seguito delle tensioni internazionali in atto. La Banca interverrà quindi a supporto del personale riconoscendo ad ognuno, in questo periodo natalizio, un buono spesa digitale di 500 euro netti spendibile nei principali supermercati e ipermercati presenti sul territorio nazionale. Un’iniziativa – salutata favorevolmente dalla parte sindacale – che diventa anche una forma di ringraziamento per la professionalità dimostrata dal personale della Banca, che si avvia a conseguire ottimi risultati di bilancio, confermando di essere una realtà indipendente, solida e sana.