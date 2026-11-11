L’Insolente, il progetto social contro il degrado si presenta ai cittadini: il 12 novembre al Best Western

Si terrà giovedì sera, 12 novembre 2026 alle ore 20:00, presso l’Hotel Best Western di Piacenza, l’evento intitolato “Piacenza Merita di Più”. L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.

“Sarà un momento di confronto diretto e senza filtri sui temi che i Piacentini vivono ogni giorno: sicurezza urbana, degrado nei parchi e nelle aree pubbliche, il fenomeno delle baby gang e l’illegalità diffusa sul territorio”, spiegano gli organizzatori.

Animatore della serata sarà Mattia Meschieri, attivista civico e fondatore de L’Insolente, pagina social che si presenta come “attiva nella documentazione del degrado urbano in numerose città emiliane. La serata non sarà una semplice presentazione: ampio spazio verrà riservato agli interventi del pubblico”.

I presenti potranno prendere la parola, raccontare la propria esperienza diretta e portare all’attenzione di tutti le problematiche vissute nel proprio quartiere: “Siamo stanchi di sentirci dire che va tutto bene quando la realtà delle nostre strade racconta tutt’altra storia”, dichiara Mattia Meschieri. “Con l’evento speriamo di essere motore e ispirazione per tante persone, confidando che anche su Piacenza sempre più cittadini trovino il coraggio di farsi sentire”.