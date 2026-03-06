Liste d’attesa, Tagliaferri (FdI) interroga la Regione: “Piacenza è davvero allineata alla media regionale? Servono dati chiari”

“Durante il confronto in Commissione sanità sono stati forniti alcuni dati sull’AUSL di Piacenza, ma manca ancora un quadro completo e comparato con le altre province dell’Emilia-Romagna”.

Lo dichiara il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giancarlo Tagliaferri, che ha presentato una nuova interrogazione alla Giunta regionale e una richiesta di accesso agli atti sulla situazione delle liste d’attesa e della dotazione di personale sanitario nel territorio piacentino.

Nel corso della discussione in Commissione IV l’Assessore regionale alla sanità ha illustrato alcuni dati sull’attività dell’AUSL di Piacenza, tra cui la percentuale di prestazioni erogate nei tempi standard e l’aumento delle visite e degli esami nel biennio 2024-2025.

“Dati importanti – spiega Tagliaferri – ma il punto centrale resta capire come si colloca Piacenza rispetto alle altre province”.

Secondo il consigliere di Fratelli d’Italia non basta infatti conoscere le medie regionali.

“Bisogna verificare se Piacenza migliora allo stesso ritmo delle altre realtà dell’Emilia-Romagna oppure se rimangono criticità su alcune prestazioni o sulla dotazione di personale sanitario”.

Per questo l’iniziativa presentata in Assemblea legislativa chiede alla Regione dati provinciali dettagliati su:

tempi medi di attesa per le principali prestazioni;

dotazione di personale sanitario in rapporto alla popolazione;

disponibilità di posti letto;

risorse assegnate al territorio per ridurre le liste d’attesa.

L’accesso agli atti richiede inoltre informazioni su:

prestazioni acquistate dal privato accreditato;

mobilità sanitaria dei pazienti piacentini;

spesa per personale sanitario esterno e medici a gettone.

“La sanità pubblica – conclude Tagliaferri – si rafforza con trasparenza e dati comparabili tra territori. I cittadini piacentini hanno diritto di sapere con chiarezza quale sia la situazione reale del loro sistema sanitario”.

