Fiorenzuola, centrodestra in campo per le ragioni del Sì al referendum sulla giustizia

“Prosegue nel territorio piacentino il ciclo di incontri pubblici promossi dal Centrodestra per approfondire i contenuti del referendum sulla riforma della giustizia in vista del voto del 22 e 23 marzo.

Il prossimo appuntamento è in programma sabato 7 marzo alle ore 17.00 presso il Ridotto del Teatro Verdi di Fiorenzuola d’Arda, sito di fronte a Piazza San Francesco in via Liberazione, dove si terrà un momento di confronto aperto alla cittadinanza dedicato all’illustrazione delle ragioni del “Sì”.

All’iniziativa interverranno Marcello Minari, coordinatore provinciale di Forza Italia, Giancarlo Tagliaferri, consigliere regionale dell’Emilia-Romagna, Elena Murelli, senatrice della Repubblica, e Tommaso Foti, ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione.

L’incontro rappresenta un’importante occasione di approfondimento pubblico su un tema di grande rilievo per l’assetto istituzionale del Paese e per il funzionamento della giustizia. La presenza di relatori impegnati a diversi livelli nelle istituzioni consentirà di offrire ai cittadini una lettura articolata e competente dei contenuti della riforma e delle prospettive che essa apre per un sistema giudiziario più efficiente, equilibrato e capace di rispondere con maggiore rapidità alle esigenze della società.

L’appuntamento di Fiorenzuola si inserisce all’interno di un fitto calendario di incontri promossi dal Centrodestra piacentino in tutta la provincia, con l’obiettivo di favorire momenti di informazione e confronto diretto con i cittadini.

L’intento è quello di far conoscere nel merito i contenuti della riforma e le motivazioni che sostengono il voto favorevole al referendum, promuovendo un dibattito sereno, qualificato e fondato su argomenti solidi, lontano da contrapposizioni ideologiche o toni inutilmente faziosi.

Attraverso queste iniziative il Centrodestra intende contribuire a creare le condizioni affinché il voto del 22 e 23 marzo possa essere il più possibile consapevole e informato, nella convinzione che una piena conoscenza dei temi in campo rappresenti il presupposto essenziale per una partecipazione democratica responsabile.

Il Centrodestra piacentino invita pertanto la cittadinanza a partecipare numerosa all’incontro.”

