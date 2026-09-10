L’Istituto per la storia del Risorgimento italiano apprezzato anche all’estero, la duchessa Maria Luigia studiata in California

In California studiano Maria Luigia duchessa di Piacenza e Parma e si rivolgono all’Istituto per la Storia del Risorgimento di Piacenza, per avere informazioni e documentazione.

In pieno agosto, è arrivata sulla casella di posta elettronica dell’Istituto una richiesta dalla ricercatrice curatoriale dei Fine Arts Museums of San Francisco (FAMSF), Tali Gorodetsky alla quale servivano informazioni che sapeva contenute in una vecchia pubblicazione curata dall’Istituto nell’ormai lontano 1982.

Al centro degli interessi della ricercatrice la villa di Croara un tempo proprietà dei Portapuglia, ricuperando la pubblicazione dall’archivio dell’Istituto è stato così possibile inviare in California le scansioni necessarie.

Con la documentazione ricevuta dall’ISRI però non si è esaurito l’interesse della ricercatrice californiana e il passaggio successivo è stato un ulteriore approfondimento per il quale ancora si è attinto alla collaborazione dei soci piacentini dell’Istituto che hanno potuto esaudire le richieste arrivate dalla California in riferimento ai rapporti tra Maria Luigia e i Portapuglia proprietari della villa di Croara, probabilmente frequentata (come anche la dimora dei Landi a Rivalta) nel 1831 in occasione del lungo soggiorno piacentino in seguito a moti che avevano coinvolto Parma ma non Piacenza.

Sono così arrivati ringraziamenti per la collaborazione (“Purtroppo, a causa dell’aumento dei costi di trasferta e della natura del mio incarico, non mi è possibile recarmi di persona presso l’Istituto per condurre ricerche in loco”) ed anche apprezzamenti per le pubblicazioni curate dall’Istituto che ormai si susseguono da una cinquantina d’anni e anche negli ultimi tempi hanno raccolto le relazioni dei convegni tenuti sulla base delle ricerche dei soci.