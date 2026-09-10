Vertenza Realco, all’opera per ricollocare 250 lavoratori: “Appello alla grande distribuzione organizzata e alle associazioni di categoria”

“Abbiamo verificato la disponibilità dei principali attori della grande distribuzione organizzata e di tutte le associazioni di categoria dei territori reggiano e bolognese a essere parte attiva nei processi di ricollocazione di tutte le lavoratrici e i lavoratori che necessitino ancora un percorso di rioccupazione”.

Così l’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia, sintetizza l’esito dei due tavoli, il primo a Bologna e il secondo a Reggio Emilia, sulla crisi Realco promossi dalla Regione Emilia-Romagna insieme alle organizzazioni sindacali e a tutte le istituzioni locali toccate dalla vicenda.

“La Regione- aggiunge l’assessore Paglia– lavorerà nei prossimi giorni per realizzare una banca dati che raccolga le informazioni utili sulle persone interessate, a partire dalle loro competenze, che sarà messa a disposizione di tutti gli operatori della ‘grande distribuzione organizzata’, della logistica e delle rappresentanze imprenditoriali. Allo stesso tempo offriremo percorsi di formazione finalizzati a colmare eventuali distanze fra opportunità lavorative e competenze delle lavoratrici e dei lavoratori interessati dalla crisi”.

“Siamo passati da 1.500 persone coinvolte nella vertenza a 250 sulle quali oggi lavoriamo per la loro collocazione. Questo dimostra- chiude Paglia– grande vitalità del nostro tessuto economico e tenuta del sistema di relazioni istituzionali. Ora si tratta di fare l’ultimo passo, in modo che nessuno sia lasciato indietro”.