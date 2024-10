Lo straziante saluto a Simran secondo il rituale sikh, la bara tra le fiamme e rose bianche: “Dimenticarti sarà impossibile” – FOTO e VIDEO

Tratteneva a stento il dolore la madre di Simran Kumar, la 14enne deceduta dopo essere stata travolta dal bus scolastico nel piazzale del Raineri Marcora. Le indagini proseguono, ma questa mattina c’era solo spazio per il profondissimo lutto che questo incidente tragico ha suscitato nelle varie comunità toccate dal dramma.

Nella comunità di Cortemaggiore, dove Simran viveva con la sua famiglia, nella comunità Sikh, nella comunità scolastica e tra tutti i piacentini. L’addio a Simran si è celebrato al cimitero di Piacenza, nello specifico all’interno del tempio crematorio, appunto secondo il rituale sikh: un rituale che prevede che parenti e amici assistano al momento della cremazione. E così, dopo una lunga preghiera, ecco lo straziante momento dell’ultimo addio, quello in cui le fiamme del forno crematorio hanno avvolto la bara.

Un momento a cui i parenti hanno potuto assistere attraverso uno schermo allestito all’interno della stanza. Ma per la madre di Simran è stato troppo: sorretta dai familiari, la donna è uscita all’esterno della sala, dopo aver accusato un leggero malore durante la funzione.

Le ceneri raggiungeranno poi il Punjab, regione dell’India di cui la famiglia di Simran è originaria.

Al termine della cerimonia spazio ai ricordi: hanno voluto portare una testimonianza alcuni amici, mentre il sindaco di Cortemaggiore, Luigi Merli, ha voluto esprimere la vicinanza di tutta la gente magiostrina.

Poi tutti i presenti hanno colto una rosa bianca dalla bara dove riposava Simran, un ricordo di lei. Ovviamente la rosa appassirà, ma non il ricordo di Simran: “Dimenticarti sarà impossibile”, ha detto un’amica.

La Procura ha dato il via libera alle esequie dopo aver disposto l’autopsia sul corpo della 14enne. Come detto nei giorni scorsi, l’autista dell’autobus risulta indagato per omicidio colposo: il che non significa che l’uomo abbia effettive responsabilità, questo è ancora presto per dirlo. Si tratta di un atto dovuto affinché la Procura possa condurre le indagini.