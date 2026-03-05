“Logistica e consumo del suolo: una sfida per il futuro di Fiorenzuola”, incontro sabato 14 marzo

Il tema della logistica e del consumo di suolo torna al centro del dibattito pubblico con l’incontro “Logistica e consumo del suolo – Una sfida per il futuro di Fiorenzuola”, in programma sabato 14 marzo alle ore 16 presso il Ridotto del Teatro Verdi di Fiorenzuola d’Arda.

La nota degli organizzatori

L’iniziativa, organizzata dal Gruppo Civico per Fiorenzuola, nasce con l’obiettivo di aprire un momento di confronto e approfondimento su uno dei temi più rilevanti per il territorio: l’espansione degli insediamenti logistici e le sue ricadute ambientali, economiche e sociali.

Particolare attenzione sarà dedicata al valore del suolo agricolo, una risorsa non rinnovabile che nella Pianura Padana rappresenta non solo un elemento produttivo di eccellenza, ma anche un presidio ambientale, paesaggistico e idrogeologico fondamentale. Secondo i più recenti rapporti sul consumo di suolo, proprio la Pianura Padana è tra le aree italiane maggiormente interessate dai processi di impermeabilizzazione e frammentazione del territorio e, proprio per questi motivi, tra le più inquinate. In un contesto tra i più fertili d’Europa, la progressiva trasformazione dei terreni agricoli pone interrogativi cruciali sulla sostenibilità delle scelte urbanistiche e sulla capacità di garantire nel tempo sicurezza alimentare, qualità del paesaggio e resilienza climatica.

Nel corso dell’incontro si parlerà anche di altre questioni strettamente legate alla tutela del territorio, come lo sviluppo dell’agrifotovoltaico e la presenza della cava ancora attiva nel nostro Comune elementi che contribuiscono a ridefinire l’equilibrio tra sviluppo economico e salvaguardia ambientale.

Interverranno:

Chiara Cremonesi, consigliera comunale di “Cambiamo Fiorenzuola”a

⁠Laura Chiappa, Legambiente Piacenza

⁠Agostino Ghebbioni, Comitato Barabasca

⁠Davide Malvisi, sindaco di Fidenza

La serata sarà moderata dal giornalista Mattia Motta

L’incontro è aperto alla cittadinanza e vuole essere un’occasione di dialogo e partecipazione, ma anche un momento di responsabilità collettiva: le scelte che riguardano il consumo di suolo e l’assetto del territorio non sono neutre e incidono in modo duraturo sul futuro della comunità. Pianificare oggi significa assumersi la responsabilità di preservare risorse, paesaggio e qualità della vita per le generazioni future.

