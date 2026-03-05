Spaccio di droga in Val Trebbia, operazione dei carabinieri: 25enne arrestato. Sequestrata cocaina, eroina, hashish e 1300 euro

Operazione dei carabinieri della Compagnia di Bobbio: trovati cocaina, eroina e hashish e oltre 1.300 euro in contanti. Un acquirente segnalato per uso personale.
Nei giorni scorsi i carabinieri hanno messo a segno un importante intervento antidroga a Campremoldo, frazione di Gragnano Trebbiense, culminato con l’arresto in flagranza di un giovane 25enne, in Italia senza fissa dimora, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
L’attività, condotta dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Bobbio con il supporto del personale delle Stazioni di Bobbio, Rivergaro e Pianello Val Tidone, si inserisce in un più ampio dispositivo di controllo del territorio e contrasto allo spaccio.
Secondo quanto ricostruito nell’immediatezza, il giovane sarebbe stato fermato subito dopo una presunta cessione di cocaina. Nel corso del controllo e delle conseguenti verifiche, i carabinieri lo hanno trovato in possesso di circa 40 grammi di eroina, 40 grammi di cocaina e 30 grammi di hashish, oltre a 1.300 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Le sostanze stupefacenti sono state sottoposte a sequestro e poste a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per gli accertamenti del caso.
Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Piacenza, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La persona che avrebbe acquistato la sostanza è stata segnalata alla competente Autorità amministrativa per uso personale di droga.
L’operazione conferma l’attenzione costante dell’Arma dei Carabinieri sul territorio e l’impegno quotidiano – anche grazie alla collaborazione tra reparti e Stazioni – per prevenire e reprimere i reati legati agli stupefacenti, a tutela della sicurezza della comunità locale.