Prevenzione e sicurezza delle cure: il 17 settembre la Casa della Comunità Belvedere apre le porte ai cittadini

Mangiare sano, non fumare, fare movimento, limitare il consumo di alcol, aderire alle campagne di screening. Sono alcune delle scelte che possono contribuire a proteggere la salute e a ridurre i principali fattori di rischio. È questo il messaggio al centro della Giornata nazionale per la sicurezza delle cure, che il 17 settembre pone quest’anno l’attenzione sulle malattie non trasmissibili come tumori, malattie cardiovascolari e patologie respiratorie croniche.

L’Azienda Usl di Piacenza propone una giornata di informazione e incontro con i cittadini. In mattinata saranno presenti due postazioni informative, una nell’atrio dell’ospedale di Piacenza e una alla Casa della Comunità di piazzale Milano. Il cuore dell’iniziativa sarà nel pomeriggio, dalle 15.30 alle 18.30, alla Casa della Comunità Belvedere, in via Gadolini 36, con numerose postazioni dedicate alla prevenzione, alla promozione della salute e alla sicurezza delle cure.

I cittadini potranno incontrare direttamente i professionisti, fare il punto sulle proprie abitudini e sui fattori di rischio e ricevere indicazioni utili. Tra le attività previste: spirometrie, valutazione del rischio diabete, calcolo del BMI, esercizi per il movimento, consigli per una spesa più consapevole, informazioni sugli screening oncologici, sui percorsi per smettere di fumare e sui rischi legati al consumo di alcol. Sarà possibile anche conoscere più da vicino alcuni servizi della Casa della Comunità, dagli ambulatori infermieristici al Punto unico di accesso.

Spazio inoltre alla sicurezza delle cure, con quiz e attività interattive, e alle famiglie con “Crescere sicuri, insieme”, due appuntamenti, alle 15.30 e alle 17, dedicati alla disostruzione delle vie aeree nel bambino, alla nanna sicura e al corretto utilizzo dei seggiolini auto. Sarà presente anche lo spazio “Bimbinforma”, dedicato ad alimentazione, movimento e crescita in salute. Oltre a decine di professionisti dell’Azienda, nell’evento saranno coinvolti anche studenti, volontari e partner dell’iniziativa, tra cui il corso di laurea in Infermieristica, il liceo San Benedetto, Coldiretti e il Comitato consultivo degli utenti.

“Abbiamo voluto trasformare questa giornata – sottolinea Paola Bardasi, direttore generale dell’Azienda Usl di Piacenza – in un’occasione concreta di incontro con i cittadini. Un pomeriggio per fare domande, confrontarsi con i professionisti e capire come anche le scelte di ogni giorno possano contribuire a proteggere la nostra salute. Come azienda desideriamo inoltre ringraziare l’Amministrazione comunale di Piacenza per la disponibilità a illuminare Palazzo Farnese di arancione, il colore che caratterizza la giornata”.