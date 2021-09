Magnifica Silvia Zanardi: la piacentina è campionessa europea U23

Silvia Zanardi d’oro! La giovane ciclista piacentina ha trionfato nella gara di ciclismo in linea U23 ai Campionati Europei di Trento, imponendosi in una volata ristretta sull’ungherese Blanka Vas e la talentuosa francese Evita Muzic.

Si tratta dell’ennesimo capolavoro stagionale della classe 2000 che è stata in grado di portare a casa ben tre ori anche nella pista.

Con questa vittoria su strada – la prima in carriera – Silvia Zanardi si conferma come una delle migliori giovani atlete del panorama italiano.

Da sottolineare, poi, anche buoni piazzamenti di altre atlete azzurre: Gaia Realini chiude 5°; 9° Camilla Alessio; mentre, appena fuori dalla top ten si classifica Barbara Malcotti (11°).