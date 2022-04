Malore fatale alla guida poi si schianta contro un’auto in sosta, muore 85enne

Colto da malore mentre si trova alla guida, muore un uomo di 85 anni. I fatti sono accaduti questa mattina a Lugagnano. L’uomo si trovava al volante della sua auto quando è stato colto da un malore. A quel punto ha perso il controllo della vettura andando a schiantarsi contro un’auto in sosta, fortunatamente vuota in quel momento. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che hanno cercato di rianimare l’85enne ma purtroppo per lui non c’era già più nulla da fare.

Nel corso del pomeriggio altri due incidenti stradali si sono verificati nel Piacentino, fortunatamente nessuno grave. Il primo ha visto due donne, a bordo di una vettura, uscire di strada, nei pressi di Larzano di Rivergaro. Il secondo, sempre nella zona di Rivergaro, a Ponte Vangaro, ha visto protagonista un motociclista caduto a terra dopo aver perso il controllo della sua due ruote. Come detto, nessuna delle tre persone coinvolte ha riportato lesioni preoccupanti.