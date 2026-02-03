Mamma aggredisce la maestra della figlia a scuola, l’episodio in una primaria della città. Gilda: “Ora pene esemplari”

“Ancora una volta una docente è stata aggredita durante l’esercizio delle sue funzioni, questa volta si tratta di una maestra di scuola primaria che in una scuola piacentina è stata vittima della violenza della madre di un’alunna”. La denuncia arriva dalla Gilda degli Insegnanti di Parma e Piacenza.

“La Gilda degli Insegnanti di Parma e Piacenza ricorda che la violenza e la minaccia ad un pubblico ufficiale (tali sono i docenti di Scuola Statale) è sanzionata con la reclusione fino a 5 anni, aumentata fino a 7 anni e 6 mesi, quando si tratta di aggressioni inferte ai docenti da parte dei genitori. Un’aggravante specifica introdotta recentemente nel Codice Penale”.

Salvatore Pizzo, coordinatore della Gilda di Parma e Piacenza, confidando nell’autorità giudiziaria e nella magistratura, riferisce che l’Associazione sindacale si riserva di costituirsi parte civile in un eventuale processo, auspicando anche che “l’Amministrazione scolastica fornisca tutto il supporto legale necessario all’insegnante aggredita alla quale suggeriamo di avviare la procedura affinché l’Avvocatura dello Stato possa tutelarla, una tutela che spesso in casi simili è stata negata dai locali responsabili dell’amministrazione scolastica disattendendo gli espliciti inviti del Ministro”.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy