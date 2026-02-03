Pioggia e neve sulle strade piacentine, la Provincia: “Monitoraggio in corso”. Tutte le informazioni

Dalla serata di lunedì 2 febbraio pioggia, neve e gelo stanno interessando il territorio piacentino.

In particolare, ieri, lungo la Strada Provinciale n. 586 di Val d’Aveto, in località Sanguineto, si è verificato un movimento franoso che ha parzialmente invaso la carreggiata con ripercussioni sul traffico. Il materiale franato è stato però prontamente rimosso e in breve tempo la circolazione è tornata totalmente libera.

Inoltre, sopra i 700 metri di altitudine, nel territorio piacentino, si sono verificati rovesci nevosi e alcuni tratti di strada (come in Val Trebbia) sono a rischio gelicidio (pericolo dato dalla pioggia che, depositandosi su una superfice gelida, ghiaccia all’istante)

Pertanto, il Servizio Viabilità della Provincia invita a prestare attenzione, a guidare con prudenza ed informa che lungo le strade di competenza provinciale il monitoraggio sta proseguendo, preannunciando che – in caso di necessità – potrebbero rendersi necessari provvedimenti di limitazione e/o di interruzione della circolazione stradale.

La situazione è in mutamento. Si invita a consultare il sito della Provincia di Piacenza al link “News viabilità” per tutti gli aggiornamenti.

