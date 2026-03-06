Sei appuntamenti tra sport e ambiente per il 2026 dei Marciatori Alta Val Tidone

Tutte confermate anche per il 2026 le marce e le camminate organizzate dall’ASD Marciatori Alta Val Tidone che da alcuni anni promuove sul territorio appuntamenti non competitivi che uniscono all’attività sportiva un’apprezzata scoperta delle eccellenze ambientali e paesaggistiche dell’Alta Val Tidone. “Gli appuntamenti del 2025 sono stati tutti un vero e proprio successo e ci auguriamo davvero di poter accompagnare anche quest’anno tanti amici e nuovi visitatori alla scoperta del nostro splendido comune in una maniera divertente, sportiva e coinvolgente” commenta Romana Franzini, presidente dell’Asd Marciatori Alta Val Tidone che conta decine di volontari già impegnati nello studio e organizzazione degli eventi.

Anche per il nuovo anno il calendario si aprirà con la marcia del Lago di Trebecco, in programma domenica 10 maggio dalle ore 9.00 che punta a ripetere lo straordinario successo dell’edizione passata con un anello intorno alla conca artificiale con partenza e arrivo al chiosco bar presso il campo giochi di Caminata.

Si arriva all’estate, precisamente il 19 luglio, per la storica marcia di Cicogni che festeggia il suo 55esimo anniversario con diversi percorsi e livelli di impegno.

Sempre molto attesa e con numeri impressionanti la caratteristica marcia delle lanterne lungo l’Antica Via dei Feudi Imperiali da Montemartino a Pecorara. L’appuntamento, il quindicesimo, è quest’anno il 2 agosto, giorno della tradizionale Sagra della Torta di Pasta Frolla, con partenza sul fare della sera.

Il 23 agosto si celebra una delle de.co. del Comune di Alta Val Tidone con la marcia della patata di Busseto che arriva alla sua terza edizione, mentre il 6 settembre è il giorno della sesta edizione della marcia non competitiva “Su e giù per le colline” di Genepreto.

Si conclude con un appuntamento che ha suscitato particolare interesse lo scorso anno, la Marcia dei Fantasmi, in programma il 4 ottobre con un percorso suggestivo alla scoperta di alcuni luoghi sconosciuti del territorio.

Il costo di iscrizione per ogni appuntamento è di 5 euro e comprende il tesseramento CAI sotto la cui egida tutte le marce sono organizzate.

“Siamo certi che saranno bellissime giornate di sport, convivialità e scoperta del territorio – commentano il Sindaco di Alta Val Tidone Franco Albertini e i consiglieri delegati Carlo Fontana e Stefano Fulgosi – Ringraziamo davvero di cuore Romana Franzini che insieme a Elia Messina e a tanti altri volontari è riuscita in pochi anni a dar vita a un’associazione solida, proattiva e molto attenta a valorizzare insieme alla pratica sportiva tutte le nostre eccellenze. Come Amministrazione saremo anche quest’anno al fianco degli organizzatori e di tutti i partecipanti che ci auguriamo siano in numero sempre maggiore”.

