Martedì 22 settembre il Nero di Pecorara fa scuola in tv nel programma “Terre Lombarde”

La nuova puntata di Terre Lombarde, trasmissione di Milano Pavia TV avrà un ampio reportage sul Nero di Pecorara, il brand che promuove il tartufo nero dell’Alta Val Tidone, al centro di un ampio progetto di valorizzazione e promocommercializzazione avviato dal Comune di Alta Val Tidone. La trasmissione, condotta da Stefano Calvi, e in onda martedì 22 settembre alle ore 21.10 sul canale 78 del digitale terrestre, ha realizzato un ampio servizio partendo dalla terra e dei cavatori per seguire la filiera del Nero di Pecorara. Dal centro comunale di raccolta di Nibbiano Alta Val Tidone, dove settimanalmente vengono conferiti i preziosi tesori della terra, si passa poi alla trasformazione con la visita a Ranca Tartufi di Marco Comini e l’intervento dello chef e Ambassador del Nero di Pecorara Michele Mauro.

“La trasmissione – commentano il Sindaco Franco Albertini, Marco Comini e Michale Mauro – certifica una volta di più la bontà di questo progetto oltre che di questo prodotto. L’idea di un brand di promocommercializzazione del Nero di Pecorara permette la valorizzazione della filiera corta che è garanzia di qualità e allo stesso tempo dà modo di mettere in vetrina una delle nostre eccellenze territoriali”.