Martedì 24 novembre a Piacenza si apre il ciclo sull’enciclica “Magnifica Humanitas” con un confronto tra operatori del mondo del lavoro su come dare valore all’umano nell’era dell’intelligenza artificiale.

Che posto ha la persona nel lavoro che cambia? È la domanda al centro dell’incontro “Lavoro e persona nella quarta rivoluzione industriale. Dare valore all’umano nell’era dell’intelligenza artificiale”, in programma martedì 24 novembre 2026 alle ore 21.00 all’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano, in via S. Eufemia 12 a Piacenza.

“Alla scuola della Magnifica Humanitas”, al via il ciclo promosso da Ingenua Baldanza

L’appuntamento è promosso dall’Associazione culturale Ingenua Baldanza, con la collaborazione della Fondazione di Piacenza e Vigevano, e inaugura “Alla scuola della Magnifica Humanitas”, un ciclo di incontri che approfondirà uno per uno i grandi temi della prima enciclica di Papa Leone XIV.

Al percorso partecipano anche l’Associazione Italiana Centri Culturali (AIC) e la Compagnia delle Opere (CdO).

L’enciclica “Magnifica Humanitas” e la dignità della persona nell’era dell’IA

L’enciclica Magnifica Humanitas, dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell’intelligenza artificiale, è stata firmata dal Pontefice il 15 maggio 2026, nel 135° anniversario della Rerum Novarum di Leone XIII.

Come quel testo, fondativo della dottrina sociale della Chiesa, rispondeva alle sfide della prima rivoluzione industriale, la nuova enciclica guarda alle trasformazioni di oggi mettendo al centro la dignità della persona e il bene comune.

Il ciclo piacentino parte da uno dei temi più concreti del documento: il lavoro.

Automazione e intelligenza artificiale: le sfide per imprese e lavoratori

L’automazione e l’intelligenza artificiale stanno trasformando con velocità crescente imprese, professioni e modi di lavorare.

Accanto alle opportunità di innovazione e produttività, emergono interrogativi decisivi: quali competenze serviranno domani, come cambierà il rapporto tra lavoratore e tecnologia, e soprattutto come fare in modo che lo sviluppo resti al servizio della persona.

La serata intende offrire un luogo di dialogo su questi temi a partire dall’esperienza concreta di chi rappresenta ogni giorno il mondo produttivo piacentino.

Paolo Casadei apre i lavori, poi la tavola rotonda con le associazioni piacentine

Ad aprire i lavori sarà l’intervento introduttivo di Paolo Casadei, membro della Presidenza nazionale della Compagnia delle Opere.

Seguirà una tavola rotonda che riunisce alcune delle principali associazioni di categoria del territorio. Ne discuteranno:

Gianluca Barbieri , direttore di Confcommercio Piacenza

, direttore di Confcommercio Piacenza Raffaele Boledi , presidente di Unimatica Confapi Industria Piacenza

, presidente di Unimatica Confapi Industria Piacenza Luca Groppi , direttore di Confindustria Piacenza

, direttore di Confindustria Piacenza Fabrizio Samuelli, direttore di Confesercenti Piacenza

Coordinerà i lavori Massimo Trespidi, dell’Associazione culturale Ingenua Baldanza.

Ingresso libero all’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano

L’ingresso è libero.