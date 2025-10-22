Mastri biscottai, la pasticceria innovativa diventa strumento di inclusione e lavoro

C’è anche il progetto piacentino “Mastri biscottai” della Fondazione Amici di Sissi ETS tra i cinque selezionati per la pubblicazione sul portale nazionale di crowdfunding di Crédit Agricole Italia www.ca-crowdforlife.it.

Promossa per supportare progetti innovativi con un impatto positivo sulla riduzione delle disuguaglianze, la parità di genere e la lotta al cambiamento climatico, l’iniziativa Crédit Agricole for Tomorrow è realizzata a livello provinciale in sinergia con la Fondazione di Piacenza e Vigevano, e ha l’adesione per i rispettivi territori anche di Fondazione Cariparma, Fondazione Carispezia, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato. Mastri biscottati ha ottenuto la possibilità di raccogliere i fondi necessari alla sua realizzazione, cui contribuiscono Crédit Agricole Italia e Fondazione di Piacenza e Vigevano.

Il progetto della Fondazione Amici di Sissi ETS intende realizzare prodotti di pasticceria con aspetti nutrizionali e di innovatività sviluppati in collaborazione con la facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università Cattolica.

L’obiettivo è creare nuove opportunità lavorative rivolte sia a soggetti con fragilità, individuati tramite il Dipartimento di salute Mentale dell’USL di Piacenza, sia a studenti universitari di Scienze e Tecnologie Alimentari nella fase di sviluppo dei prodotti e, eventualmente, nella successiva formazione del personale addetto alla produzione e commercializzazione.

«È sempre positivo quando il lavoro, l’innovazione e l’inclusione riescono a trovare un punto d’incontro – sottolinea il presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano Roberto Reggi -. In questo caso, ritengo particolarmente significativo che il progetto nasca in rete con le realtà del territorio, coinvolgendo l’Università Cattolica e l’Azienda Usl. Rispetto al passato, negli ultimi anni c’è una consapevolezza maggiore su quanto le persone fragili possano dare in termini di impegno e di risultati in ambito lavorativo, e ritengo che iniziative di questo tipo possano contribuire in modo determinante a questa positiva percezione».

Mastri biscottati si ricollega a iniziative analoghe già sostenute dalla Fondazione di Piacenza a Vigevano; l’ente, a favore di questo progetto ha già deliberato nella prima sessione 2025 un contributo per il suo avvio. Amici di Sissi Ets punta alla realizzazione di prodotti di piccola pasticceria, nello specifico biscotti e affini, che tengano conto degli aspetti salutistici. Il progetto consentirà, tra l’altro, lo sviluppo di nuove ricette di biscotti che promuovano la riduzione di zuccheri e grassi saturi, un maggiore consumo di fibre e proteine e l’impiego di prodotti vegetali per l’aumento del contenuto proteico di biscotti e di creme di frutta secca utilizzate per prodotti di pasticceria.

Le fasi iniziali di sviluppo si avvarranno delle attrezzature dell’Università con fase produttiva nel laboratorio di Codogno.

