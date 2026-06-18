Da Pavese a Brancati passando per meraviglia e fatica, maturandi divisi sui temi della prima prova: “Buoni spunti ma ci aspettavamo tutt’altro” – AUDIO

Sono state accolte con sorpresa e dagli studenti le tracce della prima prova scritta della Maturità 2026, svolta questa mattina in tutta Italia. Molti maturandi si aspettavano autori e argomenti più “tradizionali”, qualcuno ha proprio storto il naso.

Tipologia A – Analisi del testo

A1 : Cesare Pavese, Passerò per Piazza di Spagna

: Cesare Pavese, Passerò per Piazza di Spagna A2: Vitaliano Brancati, I Piaceri

Tipologia B – Testo argomentativo

B1 : Giuseppe Saragat, discorso di insediamento all’Assemblea Costituente

: Giuseppe Saragat, discorso di insediamento all’Assemblea Costituente B2 : Piero Bianucci, Te lo dico con parole tue – la scienza di scrivere per farsi capire

: Piero Bianucci, Te lo dico con parole tue – la scienza di scrivere per farsi capire B3: Frank Furedi, I confini contano

Tipologia C – Tema di attualità

C1 : Wenke Husmann (Die Zeit), Funziona a meraviglia (Internazionale, gennaio 2026)

: Wenke Husmann (Die Zeit), Funziona a meraviglia (Internazionale, gennaio 2026) C2: Mario Calabresi, Alzarsi all’alba

Tra i 2.299 studenti piacentini impegnati nell’esame, molti hanno commentato all’uscita dalle scuole di essere rimasti spiazzati dalla scelta degli autori e degli argomenti, pur riconoscendo che le tracce offrivano spunti di riflessione attuali.

Al termine della prima prova scritta, abbiamo raccolto le impressioni di alcuni maturandi appena usciti dalle aule.

Uno degli studenti ha scelto la traccia A2, dedicata a un estratto di Vitaliano Brancati sul tema del ricordo e della sua importanza. “Sono soddisfatto di quello che ho scritto – racconta – penso di aver sviluppato un elaborato coerente. Non ho scritto moltissimo, solo un foglio protocollo, ma sono fiducioso. Il testo mi è piaciuto e ho scritto seguendo ciò che sentivo”.

“Avevo già individuato la tipologia B come quella più adatta a me. Il tema mi interessava e ho scritto parecchio, circa sei colonne. Spero che sia andata bene”, commenta una ragazza.

C’è poi chi ha preferito la tipologia C1, dedicata al tema della meraviglia e alla capacità degli adulti di stupirsi ancora di fronte alla bellezza della vita. “Mi sentivo più a mio agio con un testo argomentativo rispetto alle altre proposte, quindi ho scelto quella traccia. Speriamo bene”, commenta una studentessa.

Non tutti, però, sono rimasti pienamente soddisfatti delle proposte. Uno studente che ha optato per la C2, dedicata al concetto di fatica e al modo in cui viene percepita nella società contemporanea, ammette: “Spero sia andata bene, ma sinceramente le tracce di quest’anno non mi hanno entusiasmato. Avevamo fatto previsioni diverse”.

Anche chi ha scelto la C1 racconta di essere stato colto di sorpresa: “Ci aspettavamo argomenti completamente diversi. Ho provato a fare qualche collegamento, ma sugli autori delle tracce letterarie ero piuttosto impreparato. È andata come è andata”.

Più positivo il bilancio di un altro maturando che ha affrontato il tema della meraviglia: “Secondo me è andata abbastanza bene. Ho collegato l’argomento a diversi autori studiati durante l’anno, come D’Annunzio, Pascoli e Leopardi. Ho scritto molto più del solito e sono soddisfatto del risultato”.

Archiviata la prima prova, l’attenzione si sposta ora sul secondo scritto, diverso per ciascun indirizzo di studio, prima del colloquio orale che quest’anno assume un ruolo ancora più centrale nel nuovo impianto dell’esame di Stato.

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