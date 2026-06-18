Ciclismo – Domenica a Vigolzone il campionato provinciale piacentino per Esordienti primo e secondo anno

Domenica di ciclismo giovanile in arrivo a Vigolzone, sede del terzo Gran premio cittadino e quinto Trofeo Emilio Ferrari alla memoria. Dopo due edizioni riservate alla categoria Allievi (lo scorso anno fu campionato regionale), quest’anno il testimone passa agli Esordienti (nati nel 2012 e nel 2013), con due distinte corse, entrambe valide per l’assegnazione della maglia di campione provinciale piacentino di categoria.

Il programma prevede il ritrovo alle 8 davanti al Municipio di Vigolzone (piazza Serena), dove nell’adiacente via Roma verrà dato il via. Alle 10 la partenza della corsa per gli Esordienti primo anno (2013), chiamati a percorrere 43 chilometri e 200 metri, mentre a mezzogiorno inizierà la gara dei secondi anni (2012), con 53 chilometri e 700 metri.

Per entrambe le corse, il percorso toccherà nell’ordine Ponte dell’Olio, Godi, Ronco, Tollara, Rizzolo (da rietere 2 volte per i secondi anni), poi ancora Ponte dell’Olio con l’inizio della salita del Bagnolo (1 chilometro e 700 metri al 7,4% di pendenza) per poi imboccare Strada Cementirossi, Colonese, Grazzano Visconti e tornare a Vigolzone per l’arrivo.

La manifestazione è organizzata dalla Bft Burzoni VO2 Team Pink con la collaborazione della Scuola ciclismo Piacenza Vigorplant e con il patrocinio del Comune di Vigolzone. Proprio la sala consiliare del Comune valnurese stamattina ha ospitato come da tradizione la presentazione ufficiale dell’evento. Al tavolo, il sindaco Gianluca Argellati e l’assessore allo sport Giulio Borlenghi, il delegato provinciale Coni Roberto Gionelli, Gianluca Andrina (presidente provinciale Federciclismo Piacenza e della società organizzatrice Bft Burzoni VO2 Team Pink), Barbara Ferrari (figlia dell’indimenticato Emilio), Paolo Giovannini (comandante della Polizia locale dell’Unione Valnure Val Chero) e Marco Guidetti (Struttura tecnica Federciclismo Emilia Romagna).

Quattro i comuni coinvolti (Vigolzone, San Giorgio, Rivergaro e Ponte dell’Olio) per una gara che non vedrà solo la competizione piacentina per la maglia ma rappresenterà anche una sorta di prova generale in vista del campionato italiano giovanile di Laives (inizio luglio), sfruttando anche una tipologia di percorso simile e molto impegnativa. Un centinaio complessivamente gli atleti attesi domenica, con una folta partecipazione dalla Romagna.

Gianluca Argellati, sindaco di Vigolzone

“E’ un orgoglio alimentare una tradizione recente che riporta le gare di ciclismo a Vigolzone che mancavano da tanti anni. Sono contento che la manifestazione sia legata all’agonismo giovanile e penso che un evento del genere rappresenti la miglior propaganda possibile per l’attività sportiva dei ragazzi. Ringrazio l’assessore allo Sport per il grande lavoro dietro le quinte per questo evento”.

Giulio Borlenghi, assessore allo Sport Comune di Vigolzone

“Per noi è un piacere ospitare queste gare, che permettono anche di far conoscere il territorio e le colline, oltre a mettere in evidenza la forza dell’associazionismo e la collaborazione tra enti”.

Robert Gionelli, delegato provinciale Coni Piacenza

“Dove c’è attività sportiva giovanile, non c’è disagio giovanile. La collaborazione delle Amministrazioni comunali per un evento sportivo è un risultato importante al di là di quelli delle gare. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato per riportare in auge il campionato provinciale e organizzare un evento sportivo che oggigiorno è sempre difficile da allestire. Mi fa molto piacere anche venga ricordata una grande figura come quella di Emilio Ferrari a dieci anni dalla scomparsa. Sto portando avanti una “battaglia” con le istituzioni per intitolare gli impianti sportivi piacentini a figure che hanno fatto tanto per il nostro movimento”.

Marco Guidetti, Federciclismo Emilia Romagna

“Porto i saluti della Struttura tecnica e del Comitato regionale. Ringrazio gli organizzatori perché quest’evento colma un buco nel calendario, avevamo già collaborato l’anno scorso per il campionato regionale Allievi qui a Vigolzone. Domenica sarà anche l’ultima prova indicativa per scegliere la squadra per i campionati giovanili di Laives”

Barbara Ferrari, figlia di Emilio Ferrari

“Ricordo il grande impegno dietro le quinte di mio fratello Vincenzo per ricordare la figura di nostro padre, che si era appassionato al ciclismo accompagnandolo per la prima volta alle gare per poi dedicando il tempo libero, e una volta in pensione, tutte le giornate ad accompagnare i ragazzi”.

Gianluca Andrina, presidente Fci Piacenza e Bft Burzoni VO2 Team Pink

“Questo è un progetto nato tre anni fa tra un gruppo di amici e siamo contenti prosegua, quest’anno con la categoria Esordienti protagonista in una giornata importante per l’assegnazione delle maglie piacentine e per ricordare la figura di una persona stimatissima come Emilio”.

Paolo Giovannini, comandante della Polizia locale dell’Unione Valnure Val Chero

“Tutte le Amministrazioni comunali coinvolte hanno lavorato sodo insieme agli organizzatori in queste settimane per garantire un livello di sicurezza importante lungo il percorso”.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy