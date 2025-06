Pasolini, Borsellino, il rispetto: ecco i temi della prima prova di Maturità. Gli studenti piacentini: “Tracce interessanti” – AUDIO

Termina la prima prova anche per i 2.279 studenti piacentini per i quali è scattato l’esame di Maturità. Il tema d’Italiano prevedeva sette le tracce comuni per tutti gli indirizzi scolastici.

Per l’analisi del testo c’era Appendice I a “Del Diario” di Pier Paolo Pasolini e un brano da Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa.

Per i testi argomentativi uno scritto dello storico britannico Piers Brendon dal volume Gli anni Trenta, il decennio che sconvolse il mondo, un articolo di Riccardo Maccioni sul “rispetto”, parola dell’anno Treccani, un brano di Telmo Pievani da Un quarto d’era (geologica) di celebrità.

Infine, sull’attualità, il testo di Paolo Borsellino, “I giovani, la mia speranza” e un articolo di Anna Meldolesi e Chiara Lalli dal titolo “L’indignazione è il motore del mondo social. Ma serve a qualcosa?”.

Abbiamo raggiunto gli studenti all’uscita di alcuni degli istituti piacentini e abbiamo raccolto le prime impressioni a caldo. Confrontando le voci raccolte, ovviamente senza un preciso e scientifico calcolo statistico, parrebbero emergere due considerazioni. Prima considerazione, il tema incentrato sul testo di Borsellino pare che sia stato il più gettonato. Seconda considerazione, i maturandi hanno apprezzato più di tanto i temi proposti.

La voce degli studenti

“Ho scelto la tipologia C uno che parlava di Paolo Borsellino. E com’è andata non saprei. Ho provato a scrivere qualcosa inerente ovviamente al tema e fare dei collegamenti esterni, ma non so se possono essere azzeccati. Le tracce erano molto interessanti e davano sicuramente molti spunti, però molto impegnative”.

“Io ho scelto la tipologia C uno che parlava della mafia, era un articolo di Borsellino. Penso sia andata abbastanza bene, lo spero. Però tutte le tracce erano abbastanza interessanti, quindi speriamo, speriamo in bene”.

Si, sono fiducioso, abbastanza ho scelto la traccia B e mi sento abbastanza tranquillo. La prova che temo di più? Matematica ovviamente!

“Io ho scelto la traccia C. Sono abbastanza fiducioso. Penso di aver fatto un buon lavoro. Quali sono le prove che ti fanno più paura? Matematica, sono un po’ preoccupato, però mi sto preparando, quindi vediamo”.

“Io ho scelto la B due che era una traccia sul tema del rispetto. Non mi è piaciuta particolarmente. Nessuna delle tracce a dire il vero. Però ho potuto portare la mia esperienza personale e sono riuscita anche a fare dei collegamenti. Quindi sono fiduciosa”.

“Anch’io ho scelto la traccia B, sempre sul rispetto, perché le altre tracce non le avevamo mai affrontate in classe né i temi, né gli autori. Spero sia andata bene”.

“Io ho scelto il B3 che era un tema sul testo argomentativo, ma sono soddisfatto del mio tema. Sì, perché comunque parlava di sostenibilità, sostenibilità, argomenti attuali. Quindi sono soddisfatto del mio tema. Spero sia andata bene, speriamo anche per quello di domani. La materia che più mi spaventa? Probabilmente Tedesco, perché comunque una lingua straniera è sempre complicata: riuscire a esprimersi in un’altra lingua e poi una lingua complicata, quindi vedremo come andrà all’orale”.

“Anch’io ho scelto la traccia B, che è quella argomentativa, il mio parlava di rispetto. Mi piaceva anche un po’ come argomento tra tutti quelli proposti. Secondo me potrebbe essere andata bene. Anche per me la più temibile e Tedesco”.