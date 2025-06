Cantafestival 2025 torna dopo sette anni di assenza il concorso per cantanti emergenti

Cantafestival 2025 dopo sette anni dsi assenza torna, concorso rivolto a cantanti emergenti ideato e condotto da Marcello Granata. L’edizione 2025 si svolgerà in tre serate: due selezioni e la finale le selezioni si terranno Giovedi 19 Giugno e Giovedì 3 luglio al Kiosko (pc), la finale Venerdì 11 luglio in piazza Duomo,evento all’interno dei Venerdì Piacentini.

Cantafestival 2025 il festival

30 cantanti in gara ,3 categorie: categoria 16/26 anni ,il vincitore avrà diritto all’iscrizione gratuita a Sanremo giovani, grazie alla collaborazione artistica di Dariana Koumanova.

Categoria under 16 e categoria Over, in palio la produzione di un brano inedito.

Giuria di qualità e ospiti musicali

Durante le tre serate giurìa di qualità e ospiti musicali.

Giovedì 19 ospiti Enza Kucic con tributo a Fiorella Mannoia e Kamyla con in singolo dell’estate.

Direzione artistica Adriana Koumanova presidente di giuria Simona Favari,orchestra 5/4.