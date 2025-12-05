MCM, avviata la cessione alla Vigel di Torino: “Salvi 238 posti di lavoro, soluzione solida sul piano industriale e finanziario”

Avviata la cessione di MCM Spa – Machining Centers Manufacturing, con sede a Borgo di Sotto di Vigolzone e Roveleto di Cadeo nel piacentino,a Vigel Spa di Borgaro Torinese (TO).

“Apprendiamo con soddisfazione la notizia dell’avvio della cessione dopo una potenziale crisi industriale che abbiamo seguito dal primo momento attraverso il tavolo regionale di salvaguardia occupazionale, con l’obiettivo di salvaguardare la continuità e capacità produttiva e i livelli occupazionali di una realtà di grande rilevanza per Piacenza e per l’Emilia-Romagna, che opera in un settore strategico sul piano nazionale”, commenta l’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia.

L’azienda piacentina produce, per settori ad alta precisione – quali l’aerospaziale, l’automotive e la meccanica generale – macchine utensili integrando software, automazione e gestione dei dati per garantire efficienza e tracciabilità della produzione.

“È di particolare rilievo- aggiunge Paglia– che l’esito comporti la salvaguardia di tutti i 238 posti di lavoro e il ritorno in mani italiane della proprietà, in un contesto di integrazione industriale con un gruppo di provata affidabilità e capacità”.

L’avvio della soluzione arriva dopo diversi Tavoli di salvaguardia in Regione con la Provincia di Piacenza, i Comuni piacentini di Vigolzone e Cadeo, i rappresentanti dell’azienda MCM Spa e i loro consulenti, Confindustria Piacenza, i rappresentanti dei lavoratori, le rappresentanze sindacali di Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil nonché l’Agenzia regionale del lavoro.

“Vanno ringraziati tutti coloro che si sono spesi in questa direzione, dalla direzione aziendale all’esperto, dal Tribunale ai clienti, che non hanno mai fatto mancare il loro supporto, a testimonianza della qualità del lavoro di MCM. La Regione- conclude l’assessore Paglia– continuerà a seguire con attenzione gli sviluppi della vicenda, restando a disposizione per favorire ogni operazione di investimento e consolidamento produttivo”.

