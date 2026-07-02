Una giornata di sport e inclusione, successo per la quarta edizione dei Giochi OlimPC: oltre cento giovani in azione – AUDIO

Una giornata all’insegna dello sport, dell’inclusione e della solidarietà. È questo il bilancio della quarta edizione dei Giochi OlimPC, che lo scorso 23 maggio ha riunito oltre cento giovani con disabilità all’agriturismo Isolone di San Rocco al Porto, lungo le rive del Po.

I partecipanti hanno avuto l’opportunità di cimentarsi in numerose discipline sportive, dal calcio all’equitazione, dalla scherma fino al motociclismo, vivendo un’esperienza fatta di divertimento, condivisione e partecipazione.

L’iniziativa ha confermato ancora una volta il proprio duplice obiettivo: da un lato offrire una giornata di sport accessibile a tutti, dall’altro sostenere concretamente le realtà del territorio impegnate ogni giorno nell’inclusione delle persone con disabilità.

Grazie alla manifestazione vengono infatti raccolti fondi destinati ad associazioni e progetti locali. Nell’edizione dello scorso anno i Giochi OlimPC hanno permesso di raccogliere ben 17 mila euro, risorse poi devolute a favore delle realtà che operano nel sociale.

Un risultato che testimonia il valore di una manifestazione ormai diventata un appuntamento fisso, capace di coniugare sport, solidarietà e inclusione, coinvolgendo volontari, associazioni, famiglie e tanti sostenitori in una grande festa dedicata all’abbattimento di ogni barriera.

“Questa è la quarta edizione di questo evento che si è tenuto all’Isolone in una bellissima giornata dove le associazioni di volontari e disabili della provincia di Piacenza hanno potuto passare una giornata in allegria con alcune attività sportive. Una giornata di festa poi che si è conclusa alla sera con una cena con tutti gli invitati che ha dato un buon risultato e quindi una grande partecipazione”, commenta Valter Bulla, tra gli organizzatori di questa iniziativa.

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