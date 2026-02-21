Controlli a tappeto per le strade e i locali del centro, in via Dante e via Colombo: 294 persone identificate

La Questura di Piacenza, come pianificato nell’ambito del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto, ha attuato nel corso della settimana, dei servizi straordinari interforze di controllo del territorio di maggiore impatto in materia di sicurezza urbana finalizzati a contrastare il degrado, l’illegalità e la microcriminalità, durante i quali sono stati attenzionati una decina di esercizi commerciali, tra cui bar e negozi nella zona del centro cittadino, di via Dante Alighieri e via Colombo.

Ai controlli hanno preso parte una ventina di operatori in servizio, il Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, i Carabinieri e alla Polizia Locale.

Nell’ambito dei servizi sono state identificate 294 persone, di cui 88 con precedenti.

Tali controlli congiunti proseguiranno nei prossimi mesi anche in altre zone della città, sempre finalizzati al mantenimento della legalità ed impedire possibili azioni che possono incidere sull’ordine e la sicurezza pubblica.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy