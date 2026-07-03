Serie B – L’Assigeco aggiunge affidabilità ed esperienza con la firma di Luca Toniato

UCC Assigeco Piacenza è felice di comunicare di aver sottoscritto un accordo annuale, con opzione di rinnovo per la stagione 2027/2028, con l’atleta Luca Toniato, nell’ultima stagione a Jesi.

Classe 1998 e originario di Cittadella (Padova), Luca Toniato è una guardia/ala di 193 cm per 93 kg. Dopo aver mosso i primi passi cestistici nella sua città natale, prosegue il percorso giovanile per un anno a Vicenza e successivamente a Padova, dove oltre ai campionati di Eccellenza matura le prime esperienze a livello senior in Serie C Gold. Nel 2016 si trasferisce per un biennio a Rimini, debuttando in Serie B e iniziando un percorso di crescita che lo porterà ad affermarsi nella terza categoria nazionale anche con le maglie di Crema e San Vendemiano.

Nel 2020 approda alla Libertas Livorno, rimanendo una seconda stagione in Toscana prima di una nuova avventura biennale a Ruvo di Puglia, dove vive la sua miglior annata dal punto di vista realizzativo con 11.7 punti di media a partita, confermandosi tra gli esterni più affidabili dell’intero campionato. Il 2024/2025 lo vede protagonista all’Andrea Costa Imola, mentre nell’ultima stagione ha militato nelle fila di Jesi, agli ordini di coach Ghizzinardi, con 7.8 punti e 3.3 rimbalzi ad allacciata di scarpe, tirando con il 39% da tre punti e offrendo un prezioso contributo difensivo.

Esterno fisico, atletico e di grande intensità, Toniato è un giocatore in grado di incidere su entrambe le metà campo grazie alla sua versatilità e alle qualità difensive. Un innesto di esperienza e di affidabilità per uno scacchiere biancorossoblu che prende sempre più forma.

Luca Toniato

“La chiamata dell’Assigeco è stata per me una piacevole sorpresa. Ho percepito fin da subito la chiarezza di intenti della società e la volontà di costruire un progetto serio e ambizioso. Sono carichissimo ed entusiasta di iniziare questa nuova avventura, i presupposti per fare bene ci sono: saremo noi a dover dimostrare ogni giorno fame e voglia di raggiungere gli obiettivi prefissati”.

Marcello Ghizzinardi, Capo Allenatore

“Luca è un giocatore che abbina grande atletismo ed esplosività a qualità tecniche importanti. Il fatto di averlo già allenato rappresenta sicuramente un vantaggio: conosco bene le sue caratteristiche, i suoi punti di forza e gli aspetti su cui può ancora migliorare. A mio avviso ha un potenziale molto elevato”.

Alessandro Pagani, Direttore Sportivo

“Con Luca inseriamo nel nostro roster un giocatore con grande esperienza in Serie B Nazionale. Fisicità, atletismo e duttilità sono le sue caratteristiche principali, alle quali abbina una buona percentuale nel tiro da tre punti. Eravamo alla ricerca di un profilo con queste qualità, in grado anche di difendere su più ruoli. Coach Ghizzinardi, che l’ha allenato lo scorso anno a Jesi, ci ha parlato molto bene di lui, sia tecnicamente che umanamente. Siamo convinti potrà darci un contributo importante”.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy