Raccolta rifiuti in Val Tidone, dalla prossima settimana informatori Iren per la consegna dei contenitori

Con l’affidamento in concessione ad Iren del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti del bacino ter­ritoriale di Piacenza, ATERSIR, Iren e Amministrazioni Comunali hanno ora avviato una serie di azioni che consentiranno una gestione ancora più efficace dei servizi ambientali.

In linea con le attuali normative, finalizzate a migliorare la quantità e la qualità della differenziata, dalla prossima settimana incaricati di Iren si recheranno a domicilio per consegnare i nuovi contenitori per la raccolta domiciliare e spiegare i dettagli relativi al nuovo metodo di raccolta, che misurerà esclusivamente il rifiuto indifferenziato.

Il sistema permette di raggiungere risultati ambientali significativi, contribuendo a ridurre la produzione di rifiuti indifferenziati grazie all’impegno dei cittadini.

Come?

Ad ogni utenza verrà consegnato un bidoncino grigio per il rifiuto indifferenziato, dotato di microchip di riconoscimento: in futuro permetterà la lettura e il conteggio di ogni singolo ritiro. Per ciascuna utenza sarà previsto un numero di svuotamenti annuale, compreso nella tariffa. Applicando un principio di equità, gli eventuali costi aggiuntivi per le vuotature eccedenti saranno imputati all’utenza medesima anziché essere redistribuite sugli altri cittadini. I criteri di calcolo della tariffa dei rifiuti saranno illustrati nel dettaglio attra­verso future comunicazioni.

La nuova modalità riguarderà in maniera prevalente la maggior parte del territorio comunale e verrà mo­dulata con varianti per le zone con minore densità abitativa.

Quando?

La nuova tariffazione non parte subito. Nei prossimi mesi è previsto un periodo di test, fondamentale per perfezionare le modalità di raccolta differenziata e ridurre al minimo il conferimento dell’indifferenziato. La raccolta avrà frequenza settimanale, ma il bidoncino grigio va esposto solo quando è pieno.

La carta – Ad ogni utenza verrà consegnato un contenitore domiciliare per la raccolta della carta: sarà blu, in applicazione della normativa europea che identifica il colore blu per la carta e il giallo per la plastica. La raccolta della carta avrà frequenza quindicinale.

Nulla cambia per il contenitore della raccolta domiciliare dell’organico e per i contenitori stradali di vetro e vegetale; il contenitore della raccolta di plastica e barattolame diventerà di colore giallo.

Gli ingombranti – Conclusasi l’attività di informazione verrà introdotto il servizio gratuito di ritiro degli ingombranti a domicilio (su prenotazione). Rimangono attivi i Centri di Raccolta del Comune di Alta Val Ti­done a Nibbiano in Via Rimembranze, a Trevozzo in Via Fornace e a Pecorara in Strada SP. 70 per Costalta.

OPERATORI IREN A DOMICILIO

Dalla prossima settimana a Trevozzo e Nibbiano per poi proseguire a fine mese a Pecorara, gli incaricati di Iren passeranno presso ogni utenza: non potendo entrare presso le abitazioni ci­tofoneranno, invitando i cittadini ad uscire, per informare e contestualmente consegnare il materiale per la raccolta. Saranno identificabili tramite tesserino nominativo verificabile, in caso di dubbi, telefonando al Servizio Customer Care Ambientale Iren 800 212607.

Successivamente, per ricevere informazioni relative esclusivamente alla raccolta differenziata e ritirare i contenitori, qualora gli informatori non vi abbiano trovato al vostro domicilio, sarà anche possibile rivolgersi ad un Punto Ambiente Temporaneo presentandosi con lo specifico avviso lasciato dagli incaricati Iren.

Questi i Punti Ambiente temporanei

Sabato 18 luglio dalle 9:00 alle 13:00 a Trevozzo presso sede decentrata del Municipio;

Sabato 25 luglio dalle 09:00 alle 13:00 a Trevozzo presso sede decentrata del Municipio;

Mercoledì 29 luglio dalle 09:00 alle 13:00 a Trevozzo presso sede decentrata del Municipio;

Sabato 1 Agosto dalle 09:00 alle 13:00 a Pecorara in Piazza XXV Aprile;

Martedì 4 Agosto dalle 09:00 alle 13:00 a Nibbiano in Piazza Combattenti:

Sabato 8 Agosto dalle 09:00 alle 13:00 a Nibbiano in Piazza Combattenti:

Martedì 11 Agosto dalle 09:00 alle 13:00 a Nibbiano in Piazza Combattenti:

Scaricando inoltre gratuitamente l’App Iren Ambiente su smartphone o tablet è possibile accedere a tutti i servizi ambientali del Comune.

Vi ricordiamo che la raccolta differenziata è una pratica civile, intelligente e utile per ridurre i rifiuti da smaltire. Per recuperare risorse che altrimenti andrebbero perdute. Per dimostrare solidarietà e rispetto alla terra che abitiamo e alla vita futura.

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