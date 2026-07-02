Vento e grandine, molti danni ad Agazzano. Il Sindaco Cigalini: “Attimi di paura, fortunatamente nessuno si è fatto male”. Difficoltà anche a Gazzola – AUDIO

Vento e grandine, molti danni ad Agazzano. Il Sindaco Cigalini: “Attimi di paura, fortunatamente nessuno si è fatto male“. Difficoltà anche a Gazzola per le piante cadute sulla strada.

L’annunciata perturbazione del 1 luglio, che ha spezzato la lunga ondata di calore che ha caratterizzato giugno, ha colpito pesantemente alcune zone del piacentino. Ad Agazzano il nubifragio ha devastato il campo da calcio, allagato le attività commerciali del centro e creato problematiche nelle scuole.

Ha cominciato verso le 15 con una foschia – spiega Maurizio Cigalini Sindaco di Agazzano – poi è arrivato il vento e la grandine. Però il maltempo non ha coinvolto tutto il comune, ad esempio certe frazioni sono state salvate. I maggiori danni sono stati sul campo sportivo, ma anche nel paese con cantine legate, un tetto scoperchiato e le piante cadute.

I danni maggiori si sono registrati al campo da calcio. Il forte vento ha spostato alcune coperture in lamiera, diverse transenne e anche le panchine. Anche il piccolo bar del campo è stato scoperchiato.

Sono stati minuti di grande paura, ma fortunatamente non si sono registrati danni alle persone. Problemi anche nella zona delle scuole, dove un albero è caduto sulla recinzione senza però causare conseguenze più gravi.

Il nubifragio ha colpito anche il comune di Gazzola. In colina sono cadute diverse piante, interrompendo momentaneamente la circolazione stradale.

Il Sindaco di Gazzola Simone Maserati

Ci aspettavamo un temporale ma non una bomba d’acqua di questa portata. Siamo intervenuti subito sulle strade con i Vigili del Fuoco e gli agricoltori perché c’era qualche pianta che ostruiva il passaggio dei mezzi.

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