Volley, Serie B1 – Dopo l’infortunio Chiara Tonini è pronta per rientrare con la Pallavolo San Giorgio

La Pallavolo San Giorgio Piacentino rende noto di aver rinnovato l’accordo con Chiara Tonini. La schiacciatrice modenese, classe 1998, ha dovuto concludere anzitempo la scorsa stagione a causa di un infortunio alla spalla, che ha reso necessario un intervento chirurgico.

Superata la prima fase della riabilitazione, è pronta a tornare in campo e a proseguire il percorso di recupero per mettersi a disposizione di coach Matteo Capra il prima possibile.

«Sono stati quattro mesi faticosi e dolorosi – commenta Tonini – ma lo staff che mi sta seguendo è molto positivo riguardo al mio rientro. Solo settembre potrà darci risposte concrete. Ho scelto di ripartire da San Giorgio perché la società e lo staff tecnico si sono dimostrati molto disponibili nei confronti del mio recupero post intervento e del ritorno in campo. Inoltre sono con loro da sei anni, quindi ho piena fiducia. Si apre un “nuovo” capitolo della mia carriera da giocatrice. Il mio obiettivo, adesso, sarà sicuramente quello di recuperare al meglio, rispettando i giusti tempi, nella speranza di poter essere utile alla squadra, sia in allenamento sia in campo».

Originaria di Pavullo nel Frignano, in provincia di Modena, Tonini è cresciuta nel vivaio della Scuola Anderlini. Completata tutta la trafila nel settore giovanile, è approdata alla San Michelese Sassuolo in Serie B2, categoria nella quale ha disputato altre due stagioni con l’Arda Volley Fiorenzuola (2017-2019).

Nell’estate del 2019 approda per la prima volta alla Pallavolo San Giorgio, allora neopromossa in Serie B2. Dopo una stagione alla Pallavolo Alsenese, torna nella società presieduta da Giuseppe Vincini nel campionato 2021/2022. Nel 2024 è tra le protagoniste della promozione in Serie B1. Nell’ultima stagione è stata costretta a fermarsi a causa dell’infortunio alla spalla.

Pallavolo San Giorgio Piacentino – Serie B1 2026/2027

Alzatrici: Benedetta Giordano (nuova, Ripalta Cremasca), Lisa Bonelli (nuova, Capergnanica).

Opposta: Chiara They (confermata).

Schiacciatrici: Sofia Cornelli (confermata), Giulia Gilioli (confermata), Chiara Tonini (confermata).

Centrali: Esther Pratissoli (confermata), Alessandra Feroldi (nuova, Ripalta Cremasca), Camilla Gerosa (nuova, Volley Modena).

Libero: Greta Galelli (confermata).

Staff tecnico: Matteo Capra (allenatore, confermato).

Assistenti: Stefano Dagradi (confermato) e Fabio Longinotti (confermato).

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