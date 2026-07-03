Volley, Serie B – Tommaso Mandoloni continua a palleggiare per la Canottieri Ongina

Secondo anno in giallonero per Tommaso Mandoloni, palleggiatore classe 1998 che anche nella prossima stagione difenderà i colori della Canottieri Ongina in serie B maschile. Dopo il capitano e libero Davide Rosati, una nuova conferma di peso per la squadra piacentina guidata da Gabriele Bruni e Fausto Perodi, che vedrà ancora il giocatore pesarese (che vanta anche esperienze in A2 e in A3) a dirigere il gioco in campo.

Le parole del giocatore

“Sono molto contento e molto propositivo per il prossimo anno a Monticelli la scorsa stagione ci ha lasciato un po’ di amaro in bocca, da un lato siamo contenti soprattutto per il finale ma sappiamo come sarebbe potuta andare meglio. Ora abbiamo maggiore consapevolezza di ciò che possiamo fare e la nuova avventura sarà un’occasione di riscatto, in primis per noi stessi, ce lo meritiamo per l’impegno costante profuso dall’inizio alla fine nonostante le settimane-no. Sono contento ci sia l’idea di tenere l’ossatura di un gruppo che si è trovato bene, questo è stato un motivo per accettare la conferma in modo spensierato. Società, allenatori, staff: la Canottieri Ongina è un ambiente veramente piacevole in cui stare”.

Quindi aggiunge

“Per la prossima stagione, l’obiettivo è impegnarsi al massimo e non dare nulla per scontato, sapendo di poter far bene. Partiamo da una buona base anche grazie a un bel finale di stagione, ma soprattutto nella prima parte abbiamo visto come nessuna squadra regali qualcosa. Bisogna sempre mettere il lavoro quotidiano al primo posto e cercare di migliorare a 360 gradi. Personalmente, sono molto entusiasta e non vedo l’ora di riniziare, nel frattempo stiamo svolgendo un lavoro di off season mirato e che ritengo molto importante”.

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