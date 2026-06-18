Memorial Antonio Nicolini 2026 con la Salus Et Virtus Boxe Piacenza il 20 giugno. Roberto Alberti: “Atleti affermati e nuove proposte” – AUDIO

18 Giugno 2026 Redazione MC Eventi a Piacenza
Memorial Antonio Nicolini 2026
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Memorial Antonio Nicolini 2026 con la Salus Et Virtus Boxe Piacenza il 20 giugno. Tutto pronto per la quarta edizione di un appuntamento sempre molto sentito che avrà inizio alle ore 19:30 alla Cooperativa Sant’Antonio in Via Emilia Pavese.

Il maestro Roberto Alberti

Cercheremo di presentare un’ottima riunione di boxe con i nostri migliori atleti. Alcuni si sono già messi in evidenza, ma vedremo anche atleti più giovani su cui c’è molta aspettativa. Spettacolo dunque per gli incontri, ma anche un bel contorno con gli stand gastronomici, quindi spiedini per tutti e buona musica.

Dieci match spettacolari sul ring: i campioni salussini sfidano avversari di altissimo livello in una serata di grande agonismo.  L’ingresso all’evento è gratuito.

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