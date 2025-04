Meno acqua dalla Diga del Brugneto? La preoccupazione dei sindacati: “Troppi rischi per la Val Trebbia, rinnovare la convenzione”

Le segreterie provinciali di CGIL, CISL e UIL di Piacenza esprimono forte preoccupazione per l’ipotesi di riduzione del rilascio d’acqua dalla diga del Brugneto verso la Val Trebbia. L’acqua è una risorsa vitale per il territorio, non solo per l’approvvigionamento idrico delle comunità locali, ma anche per l’agricoltura e il turismo, settori strategici per l’economia piacentina.

LA NOTA DEI SINDACATI

La Val Trebbia, con il suo ecosistema unico, è fortemente dipendente dalle acque rilasciate dalla diga del Brugneto, situata in territorio ligure, ma fondamentale per gli equilibri ambientali ed economici della provincia di Piacenza. Una riduzione dei flussi metterebbe a rischio le attività agricole, già provate dagli effetti dei cambiamenti climatici, compromettendo la capacità produttiva delle aziende e la sicurezza alimentare del territorio.

Danni per il turismo

Non solo: il turismo, che rappresenta una voce sempre più rilevante per l’economia locale, subirebbe un colpo significativo. Se, da un lato, occorre promuovere un turismo sempre più rispettoso del territorio e “di qualità”, ossia che non proietti effetti da “overtourism” sulla Valle, ma che rimanga accessibile alle classi popolari; d’altro canto la Val Trebbia è già oggi una meta privilegiata per gli amanti della natura. Un fiume impoverito e in sofferenza ridurrebbe drasticamente l’attrattività dell’area, con pesanti ricadute sull’indotto economico e sull’occupazione.

Il rinnovo della convenzione

Per questi motivi, CGIL, CISL e UIL chiedono con forza il rinnovo della convenzione tra Regione Liguria e Regione Emilia-Romagna, affinché sia garantito un rilascio d’acqua adeguato e costante per la Val Trebbia. È necessario che tutte le istituzioni coinvolte, comprese le amministrazioni locali e gli enti di gestione delle risorse idriche, collaborino per trovare una soluzione equilibrata che tuteli il diritto all’acqua per il territorio piacentino.

CGIL, CISL e UIL si impegnano a seguire da vicino l’evolversi della situazione e a sostenere ogni iniziativa volta alla difesa dell’acqua come bene comune essenziale per lo sviluppo sostenibile della Val Trebbia e della provincia di Piacenza.