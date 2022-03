Coldiretti inaugura il nuovo mercato coperto di Campagna Amica in via Farnesiana

Il prossimo sabato 9 aprile alle 11,00, Coldiretti inaugurerà il Nuovo mercato Coperto di Campagna Amica a Piacenza in via Farnesiana 17.

Il Mercato Coperto ospiterà una ventina di aziende agricole piacentine e non, che avranno modo di proporre i loro prodotti, entrando in diretto contatto con il consumatore finale e mettendo a valore la loro professionalità.

Si tratta di un progetto al quale Coldiretti Piacenza ha dedicato particolare impegno e risorse, ritenendolo qualificante non solo per le aziende che vi prenderanno parte, ma per tutto il settore agricolo e soprattutto per l’intera comunità piacentina, che si arricchirà di una realtà caratteristica e portatrice di una proposta assolutamente originale.

Proprio nell’ottica di valorizzare al massimo l’impegno di queste aziende, Coldiretti ha organizzato un momento inaugurale cui darà risalto in diretta Radio Sound nel quale sono state coinvolte tutte le Autorità locali: da Sua Eccellenza il Vescovo al Prefetto di Piacenza, fino al Sindaco, che interverranno portando un saluto.

Saranno presenti anche gli studenti del Raineri Marcora, rappresentanti del mondo sportivo, le dietiste dell’Asl, con cui Coldiretti porta avanti una collaborazione incentrata sull’importanza di valorizzare una sana e corretta alimentazione a km zero.